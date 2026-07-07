Пирс Морган обратился к Роналду после его последнего ЧМ

«Если Роналду сыграл последний матч за Португалию, то он уходит с наибольшим количеством матчей за сборные в истории (233), наибольшим количеством голов за сборные (146) и единственным, кто забивал на шести чемпионатах мира. Поздравляю, Криштиану. Ты заставил страну и семью гордиться», — написал Морган.