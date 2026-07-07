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Тухель раскритиковал судейство на чемпионате мира

Главный тренер сборной Англии считает, что решения арбитров стали слишком непредсказуемыми.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель раскритиковал работу судей и использование ВАР на чемпионате мира-2026. По мнению немецкого специалиста, арбитры получили слишком большое влияние на исход матчей.

«Судьи могут выкинуть с турнира любую команду в любой момент. В этом нет ничего хорошего. На поле ты находишься словно в открытом море — не знаешь, что произойдет. Теперь у нас есть два четвертых арбитра, которые кричат на тебя, если ты хотя бы одной ногой выйдешь за пределы технической зоны», — сказал Тухель.

Тренер также отметил, что вопросы вызывает не только пересмотр ключевых эпизодов с помощью ВАР, но и последовательность принятия мелких решений по ходу матчей.

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