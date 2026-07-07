Мостовой заявил, что ему обидно за Роналду после вылета Португалии с ЧМ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о вылете Португалии с чемпионата мира-2026 после поражения от Испании в ⅛ финала. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Сборная Португалии уступила Испании со счетом 0:1. Капитан португальцев Криштиану Роналду провел на поле весь матч.
«Ожидаемо сухой матч. Я говорил, что, скорее всего, будет или 0:0, или 1:1, или в один мяч Испания выиграет. Все шло к дополнительному времени, но португальцы в конце немножко не поняли и не просчитали передачу: один вышел, другой забил. Все закономерно», — сказал Мостовой.
Мостовой также ответил на вопрос, обидно ли ему, что Роналду так и не выиграл чемпионат мира.
«С одной стороны, обидно, с другой — я болел за Испанию, поэтому, в принципе, рад, что Испания прошла дальше. Жалко, что Испания теперь в полуфинале может встретиться с Францией, с одним из претендентов на титул. Но тем интересен чемпионат, поэтому будем смотреть дальше», — заявил Мостовой.
На чемпионате мира-2026 Роналду забил три гола: два на групповом этапе и один в плей-офф. Португалец стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира.
Роналду выиграл со сборной Португалии чемпионат Европы и дважды становился победителем Лиги наций УЕФА. Его лучшим результатом на чемпионатах мира остается четвертое место на турнире 2006 года.
После поражения от Испании 41-летний Роналду заявил, что это был последний матч на чемпионате мира в его карьере.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти