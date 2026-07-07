Мостовой заявил, что ему обидно за Роналду после вылета Португалии с ЧМ

«Ожидаемо сухой матч. Я говорил, что, скорее всего, будет или 0:0, или 1:1, или в один мяч Испания выиграет. Все шло к дополнительному времени, но португальцы в конце немножко не поняли и не просчитали передачу: один вышел, другой забил. Все закономерно», — сказал Мостовой.