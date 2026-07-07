Polymarket не засчитала проход ставки на слезы Роналду на ЧМ

Сумма ставок на платформе прогнозов Polymarket на это события превысила 5 миллионов долларов. По условиям ставки слезы Роналду должны были быть четко видны и он должен был находиться на поле или на скамейке запасных. На старте турнира вероятность этого исхода составляла 73%, а перед игрой ⅛ финала между Португалией и Испанией — 70%.
6 июля португальцы проиграли Испании в ⅛ финала чемпионата мира со счетом 0:1 и покинули турнир ЧМ-2026. После матча исход события на платформе Polymarket был помечен как «нет». При этом после игры были фото с заплаканным лицом Роналду.
Сейчас участники спора ведут обсуждения в комментариях, разыскивая скриншоты, которые доказывают, что Роналду действительно пустил слезу на поле. Окончательное решение будет озвучено 10 июля.
Поражение от Испании стало для Португалии последним матчем на ЧМ-2026. Для 41-летнего Роналду этот турнир также оказался заключительным в карьере на чемпионатах мира. Криштиану Роналду завершил карьеру на чемпионатах мира в статусе лучшего бомбардира в истории сборной Португалии и одного из самых титулованных футболистов мирового футбола. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы 2016 года и дважды — Лигу наций УЕФА, а также стал первым игроком, забившим на шести чемпионатах мира.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти