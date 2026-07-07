Polymarket не засчитала проход ставки на слезы Роналду на ЧМ

Поражение от Испании стало для Португалии последним матчем на ЧМ-2026. Для 41-летнего Роналду этот турнир также оказался заключительным в карьере на чемпионатах мира. Криштиану Роналду завершил карьеру на чемпионатах мира в статусе лучшего бомбардира в истории сборной Португалии и одного из самых титулованных футболистов мирового футбола. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы 2016 года и дважды — Лигу наций УЕФА, а также стал первым игроком, забившим на шести чемпионатах мира.