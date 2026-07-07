Игроки сборной Норвегии пожаловались на недомогание перед матчем с Англией

«У нас был только Йорген, у которого была температура, а затем было несколько приступов кашля и хриплых голосов тут и там. Но есть кондиционеры, перелеты, раздевалки и так далее. Нас больше 50 человек, поэтому было бы странно, если бы кто-то один или другой не заболел», — добавил Сольбаккен.