Игроки сборной Норвегии пожаловались на недомогание перед матчем с Англией

В сборной Норвегии несколько игроков и представителей делегации почувствовали недомогание перед матчем ¼ финала чемпионата мира-2026 против Англии. Об этом сообщает RMC Sport.
Норвежцы вышли в четвертьфинал после победы над Бразилией со счетом 2:1. После этого команда отправилась в Майами. До этого сборная базировалась в Гринсборо, а также совершала поездки в Бостон, Нью-Джерси и Даллас.
По данным RMC Sport, Йорген Странд Ларсен ранее пропустил тренировку перед матчем с Ираком из-за температуры, а Маркус Хольмгрен Педерсен из-за болезни не сыграл против Бразилии.
«У него не было температуры, и он тренировался, но чувствовал, что тело не совсем слушается. Ола, врач сборной, поговорил с ним утром, и все было нормально. Потом, думаю, болезнь начала давать о себе знать, и ему стало немного хуже», — объяснил Сольбаккен.
Тренер не стал утверждать, что в команде распространяется вирус. По его словам, состояние игроков может быть связано с усталостью и частыми переездами.
«У нас был только Йорген, у которого была температура, а затем было несколько приступов кашля и хриплых голосов тут и там. Но есть кондиционеры, перелеты, раздевалки и так далее. Нас больше 50 человек, поэтому было бы странно, если бы кто-то один или другой не заболел», — добавил Сольбаккен.
Матч Норвегия — Англия пройдет в Майами. У норвежской команды есть четыре дня на восстановление перед четвертьфиналом.