Непомнящий: Роналду можно назвать Овечкиным из футбола

«Роналду достойно выступил на турнире, хотя два из трех голов забил команде Узбекистана, третий пришелся же на пенальти. Сейчас не все понимают, что мы теряем, ведь Роналду внес большой вклад в развитие футбола. Его можно назвать Александром Овечкиным из футбола. Такие же рекорды, такая же значимость, такой же вклад в развитие спорта», — цитирует Непомнящего ТАСС.