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Непомнящий: Роналду можно назвать Овечкиным из футбола

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий сравнил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду с российским хоккеистом Александром Овечкиным.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: AP 2024

Криштиану Роналду — единственный футболист, который забивал мячи на шести чемпионатах мира. 6 июля Португалия проиграла Испании в ⅛ финала чемпионата мира и покинула турнир. Роналду подтвердил, что чемпионат мира-2026 стал последним в его карьере.

«Роналду достойно выступил на турнире, хотя два из трех голов забил команде Узбекистана, третий пришелся же на пенальти. Сейчас не все понимают, что мы теряем, ведь Роналду внес большой вклад в развитие футбола. Его можно назвать Александром Овечкиным из футбола. Такие же рекорды, такая же значимость, такой же вклад в развитие спорта», — цитирует Непомнящего ТАСС.

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин весной 2025 года побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. По числу шайб с учетом плей-офф Овечкин уступает Гретцки: Александр забросил 1006 шайб, на счету Уэйна 1016 шайб. 2 июля Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один год.

Португалия
0:1
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Статистика
Португалия
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
9
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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