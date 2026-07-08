Кафу высказался о провале сборной Бразилии на ЧМ-2026

Пятикратные чемпионы мира завершили борьбу уже на стадии ⅛ финала, уступив сборной Норвегии со счетом 1:2.
По мнению легендарного защитника, результат оказался значительно ниже ожиданий, однако команде необходимо смотреть вперед и начинать подготовку к следующему мировому первенству.
«К сожалению, результат на этом чемпионате мира оказался не таким, как мы ожидали. Бразилия всегда пользовалась большим уважением. Мы — чемпионы мира, но на этом турнире выступили не очень хорошо. Это факт. Сборная Бразилии показала себя хуже, чем мы надеялись.
Но я всегда говорю, что любые циклы однажды заканчиваются и начинаются заново. Подготовка к чемпионату мира 2030 года начинается уже сейчас.
Неймар? Все великие кумиры и легенды футбола однажды завершают карьеру. Поколения сменяют друг друга. Неймар оставил после себя огромное наследие. Он уходит как выдающийся футболист, и нам будет его не хватать», — приводит слова Кафу Daily Mail.
После поражения от Норвегии Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. Форвард покинул национальную команду в статусе лучшего бомбардира в ее истории.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти