Кафу высказался о провале сборной Бразилии на ЧМ-2026

«К сожалению, результат на этом чемпионате мира оказался не таким, как мы ожидали. Бразилия всегда пользовалась большим уважением. Мы — чемпионы мира, но на этом турнире выступили не очень хорошо. Это факт. Сборная Бразилии показала себя хуже, чем мы надеялись.



Но я всегда говорю, что любые циклы однажды заканчиваются и начинаются заново. Подготовка к чемпионату мира 2030 года начинается уже сейчас.



Неймар? Все великие кумиры и легенды футбола однажды завершают карьеру. Поколения сменяют друг друга. Неймар оставил после себя огромное наследие. Он уходит как выдающийся футболист, и нам будет его не хватать», — приводит слова Кафу Daily Mail.