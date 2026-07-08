Тренер сборной Египта возмутился расписанием матчей ЧМ-2026

Встреча, завершившаяся победой аргентинцев со счетом 3:2, стартовала в полдень по местному времени в Атланте. Во время игры температура воздуха достигала +29°C.
«Тот, кто составляет расписание этих матчей, никогда не играл в футбол. Начало футбольного матча никогда не назначают на 12 часов дня», — приводит слова Хассана The Athletic.
После поражения сборная Египта завершила выступление на турнире, а действующий чемпион мира Аргентина вышла в четвертьфинал, где встретится со Швейцарией. Матч пройдет 11 июля в Канзас-Сити.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Голы
Аргентина
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Египет
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
21′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
Египет
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Статистика
Аргентина
Египет
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
1
Фолы
13
11
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти