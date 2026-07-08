Последний чемпионат мира Криштиану Роналду: он уходил с поля со слезами на глазах

Еще до матча нападающий признался, что этот мундиаль станет для него последним. После поражения он подтвердил свое решение, отметив, что уходит «с чистой совестью», потому что сделал для сборной все, что было в его силах. При этом Роналду подчеркнул, что пока не готов говорить о завершении карьеры в национальной команде. По словам футболиста, сначала он хочет обсудить свое будущее с семьей и не намерен принимать поспешных решений.