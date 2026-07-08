Последний чемпионат мира Криштиану Роналду: он уходил с поля со слезами на глазах

Для Роналду это был шестой чемпионат мира и последний шанс выиграть главный трофей. Он дебютировал на мундиале еще в 2006 году, установил несколько рекордов и стал первым футболистом, забивавшим на шести ЧМ. Но главный трофей так и остался недосягаемым. Теперь история Криштиану на чемпионатах мира закончилась без Кубка, за которым он шел почти 20 лет.
Последний чемпионат мира Роналду
Матч ⅛ финала против Испании стал для Португалии последним на ЧМ-2026. Судьбу встречи решил единственный гол Микеля Мерино, забитый уже в компенсированное время. После финального свистка 41-летний Криштиану Роналду не смог сдержать слез, понимая, что вместе с вылетом сборной завершилась и его история на чемпионатах мира.
Еще до матча нападающий признался, что этот мундиаль станет для него последним. После поражения он подтвердил свое решение, отметив, что уходит «с чистой совестью», потому что сделал для сборной все, что было в его силах. При этом Роналду подчеркнул, что пока не готов говорить о завершении карьеры в национальной команде. По словам футболиста, сначала он хочет обсудить свое будущее с семьей и не намерен принимать поспешных решений.
Для миллионов болельщиков кадры, на которых Роналду покидает поле со слезами на глазах, стали одним из самых эмоциональных моментов всего турнира. Так завершилась почти 20-летняя история его выступлений на чемпионатах мира.
Шесть попыток выиграть главный трофей
Впервые на чемпионате мира Роналду сыграл в 2006 году. Тогда молодая сборная Португалии дошла до полуфинала — это остается лучшим результатом команды на мундиалях за всю карьеру форварда. После поражения от Франции португальцы уступили и в матче за третье место, но именно тот турнир показал, что у команды есть лидер мирового уровня.
Следующие чемпионаты оказались для Роналду более трудными. В 2010 году Португалия вылетела в ⅛ финала, проиграв Испании. Четыре года спустя команда и вовсе не смогла выйти из группы. На ЧМ-2018 путь снова завершился в первом раунде плей-офф после поражения от Уругвая, а в 2022 году португальцы остановились в четвертьфинале, неожиданно уступив Марокко.
ЧМ-2026 стал для Роналду шестым в карьере. За эти годы он установил уникальное достижение, став первым футболистом в истории, которому удалось забить на шести чемпионатах мира. Однако главный рекорд так и остался недостижимым: несмотря на шесть попыток, Криштиану ни разу не поднял над головой Кубок мира.
Что ждет Роналду дальше
Несмотря на эмоциональное прощание, завершать карьеру Криштиану пока не собирается. После матча он подтвердил, что ЧМ-2026 действительно стал для него последним, однако подчеркнул: решение о будущем в сборной Португалии примет позже, когда спокойно обсудит его с семьей. Сам футболист признался, что покидает турнир с тяжелым сердцем, но с ощущением, что сделал для команды все, что мог.
Сразу после вылета болельщики постарались поддержать своего кумира. Тысячи поклонников собрались у гостиницы, где остановилась сборная Португалии, чтобы поблагодарить Роналду за годы выступлений и проводить его аплодисментами. По словам очевидцев, футболист был тронут таким приемом: он вышел на балкон своего номера, долго махал собравшимся рукой и благодарил их за поддержку. Этот момент быстро разлетелся по соцсетям и стал одним из самых эмоциональных эпизодов последних дней чемпионата.
Впереди у Роналду, скорее всего, еще останется клубная карьера и, возможно, выступления за национальную команду в других турнирах. Для Роналду завершилась целая глава карьеры. Он навсегда останется единственным футболистом, который забивал на шести чемпионатах мира, но главный трофей своей карьеры так и не сумел выиграть.