Суперкомпьютер назвал фаворитов ЧМ-2026 после ⅛ финала

Шансы французов на титул после ⅛ финала оцениваются в 27,62%. В тройке фаворитов также находятся испанцы (21,54%) и англичане (17,06%). Действующие чемпионы мира аргентинцы идут на четвертом месте — их шансы на защиту титула оцениваются в 15,93%.