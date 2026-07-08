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Футбол. ЧМ-2026
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Суперкомпьютер назвал фаворитов ЧМ-2026 после ⅛ финала

Действующих чемпионов мира нет в тройке самых вероятных претендентов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Сборная Франции остается главным претендентом на победу в ЧМ-2026 по версии Opta Analyst.

Шансы французов на титул после ⅛ финала оцениваются в 27,62%. В тройке фаворитов также находятся испанцы (21,54%) и англичане (17,06%). Действующие чемпионы мира аргентинцы идут на четвертом месте — их шансы на защиту титула оцениваются в 15,93%.

Фавориты ЧМ-2026 по версии Opta на 8 июля:

  1. Франция — 27,62%
  2. Испания — 21,54%
  3. Англия — 17,06%
  4. Аргентина — 15,93%
  5. Норвегия — 6,50%
  6. Марокко — 4,04%
  7. Бельгия — 3,86%
  8. Швейцария — 3,46%

Вероятность выхода в полуфинал для Франции составляет 71,52%, для Испании — 70,35%, для Аргентины — 62,84%, для Англии — 62,45%.

¼ финала ЧМ-2026 стартует в Бостоне в четверг, 9 июля, матчем между сборными Франции и Марокко. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).

Аргентина
3:2
Первый тайм: 0:1
Египет
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Голы
Аргентина
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Египет
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
21′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
Египет
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Статистика
Аргентина
Египет
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
1
Фолы
13
11
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти