Анри восхитился игрой Месси после победы Аргентины

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался об игре Лионеля Месси после победы сборной Аргентины над Египтом на ЧМ-2026. Слова Анри привела журналистка Вероника Брунати в соцсети X.
«Сначала посмотрите, как он плачет. Это показывает, как много это для него значит. Это напоминает нам, что он человек, а потом он сразу возвращается к тому, чтобы показывать нам, что он будто бы не человек.
Не будите зверя внутри него. Я видел это на тренировках: если он чувствовал несправедливость, его лицо менялось, он хватал мяч и забивал три гола подряд. Потом он поворачивался к тебе и говорил: “В следующий раз свисти фол”.
Когда он больше всего нужен команде, он поднимает свой уровень, как мало кто другой. Он только что отыграл 120 минут и все равно взял мяч, пошел на всех и пытался изменить игру. Это просто невероятно», — сказал Анри.
Сборная Аргентины обыграла Египет со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. По ходу встречи аргентинцы уступали в два мяча, но смогли переломить игру в концовке.
Месси забил один из голов Аргентины в этой встрече. Ранее форвард помог национальной команде выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре, где был признан лучшим игроком турнира.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти