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Анри восхитился игрой Месси после победы Аргентины

Француз отметил эмоции аргентинца и его способность менять ход матча в ключевой момент.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри высказался об игре Лионеля Месси после победы сборной Аргентины над Египтом на ЧМ-2026. Слова Анри привела журналистка Вероника Брунати в соцсети X.

«Сначала посмотрите, как он плачет. Это показывает, как много это для него значит. Это напоминает нам, что он человек, а потом он сразу возвращается к тому, чтобы показывать нам, что он будто бы не человек.

Не будите зверя внутри него. Я видел это на тренировках: если он чувствовал несправедливость, его лицо менялось, он хватал мяч и забивал три гола подряд. Потом он поворачивался к тебе и говорил: “В следующий раз свисти фол”.

Когда он больше всего нужен команде, он поднимает свой уровень, как мало кто другой. Он только что отыграл 120 минут и все равно взял мяч, пошел на всех и пытался изменить игру. Это просто невероятно», — сказал Анри.

Сборная Аргентины обыграла Египет со счетом 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. По ходу встречи аргентинцы уступали в два мяча, но смогли переломить игру в концовке.

Месси забил один из голов Аргентины в этой встрече. Ранее форвард помог национальной команде выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре, где был признан лучшим игроком турнира.

Аргентина
3:2
Первый тайм: 0:1
Египет
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Голы
Аргентина
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Египет
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
21′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
Египет
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Статистика
Аргентина
Египет
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
1
Фолы
13
11
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти