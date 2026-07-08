Анри восхитился игрой Месси после победы Аргентины

«Сначала посмотрите, как он плачет. Это показывает, как много это для него значит. Это напоминает нам, что он человек, а потом он сразу возвращается к тому, чтобы показывать нам, что он будто бы не человек.



Не будите зверя внутри него. Я видел это на тренировках: если он чувствовал несправедливость, его лицо менялось, он хватал мяч и забивал три гола подряд. Потом он поворачивался к тебе и говорил: “В следующий раз свисти фол”.



Когда он больше всего нужен команде, он поднимает свой уровень, как мало кто другой. Он только что отыграл 120 минут и все равно взял мяч, пошел на всех и пытался изменить игру. Это просто невероятно», — сказал Анри.