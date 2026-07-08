Анри высказался о наследии Роналду после вылета с ЧМ

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался о значимости Криштиану Роналду для мирового футбола после вылета сборной Португалии с ЧМ-2026. Его слова приводит FOX Sports.
«Многие великие игроки не выигрывали чемпионат мира, но это не определяет их наследие. Его наследие неприкосновенно», — сказал Анри.
Француз также пожелал Роналду преодолеть отметку в 1000 голов за карьеру и отметил, что португалец стал примером для нескольких поколений футболистов.
Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира-2026 после поражения от Испании со счетом 0:1. После матча Роналду заявил, что больше не будет выступать на чемпионатах мира.
Роналду 41 год. Он выигрывал со сборной Португалии чемпионат Европы-2016 и Лигу наций, но ни разу не становился чемпионом мира.