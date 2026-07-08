ФИФА отреагировала на расистские оскорбления в адрес IShowSpeed

«ФИФА решительно осуждает расизм, ненависть и дискриминацию во всех формах. Этим действиям нет места в футболе, на чемпионате мира или где бы то ни было в обществе. Чемпионат мира — это праздник единства, многообразия и уважения. Любой, кто нарушает эти ценности, не приветствуется в нашей игре», — говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.