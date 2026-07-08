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ФИФА отреагировала на расистские оскорбления в адрес IShowSpeed

ФИФА начала расследование по факту возможных расистских оскорблений в адрес популярного стримера IShowSpeed, настоящее имя которого — Даррен Джейсон Уоткинс-младший.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

Инцидент произошел во время матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Кабо-Верде.

Встреча прошла 3 июля в Майами и завершилась победой Аргентины в дополнительное время со счетом 3:2. Во время прямой трансляции Уоткинс вступил в конфликт с одним из аргентинских болельщиков, который, предположительно, допустил расистское высказывание в адрес блогера.

В ФИФА заявили, что организация выступает против любых проявлений расизма и дискриминации.

«ФИФА решительно осуждает расизм, ненависть и дискриминацию во всех формах. Этим действиям нет места в футболе, на чемпионате мира или где бы то ни было в обществе. Чемпионат мира — это праздник единства, многообразия и уважения. Любой, кто нарушает эти ценности, не приветствуется в нашей игре», — говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

Позднее во время матча ⅛ финала между Аргентиной и Египтом (3:2) Уоткинс оказался в центре внимания уже из-за конфликта с фанатами. Стример попытался спровоцировать Лионеля Месси перед исполнением пенальти: размахивал руками и имитировал лай. Аргентинские болельщики в ответ также оскорбляли блогера.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с командой Швейцарии. Матч пройдет 11 июля в Канзас-Сити.