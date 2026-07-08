Игроки Франции поддержали Мбаппе после оскорблений

Защитник сборной Франции Дайо Упамекано заявил, что капитан команды сохраняет концентрацию перед четвертьфиналом чемпионата мира против Марокко.
«Он, несмотря ни на что, остается очень сосредоточенным на матче, хотя такие слова недопустимы. Мы всем сердцем с ним. Нужно продолжать бороться с расизмом. Как я сказал, мы всем сердцем с ним, и я надеюсь, что для этого человека будут последствия», — сказал Упамекано.
Вратарь сборной Франции Робин Риссер также выступил в поддержку Мбаппе.
«Думаю, он вам за это благодарен. Думаю, все мы, члены сборной Франции, и, надеюсь, большое количество людей в мире не одобряют слова, которые были сказаны в его адрес. Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует», — отметил Риссер.
Скандал начался после матча ⅛ финала ЧМ-2026 между Францией и Парагваем. Французы победили со счетом 1:0, единственный гол Мбаппе забил с пенальти.
По данным RMC Sport, Федерация футбола Франции направила жалобу после высказываний Амарильи. В Париже открыто расследование по статьям о публичном оскорблении, а также о публичном подстрекательстве к ненависти или насилию.