Игроки Франции поддержали Мбаппе после оскорблений

«Он, несмотря ни на что, остается очень сосредоточенным на матче, хотя такие слова недопустимы. Мы всем сердцем с ним. Нужно продолжать бороться с расизмом. Как я сказал, мы всем сердцем с ним, и я надеюсь, что для этого человека будут последствия», — сказал Упамекано.