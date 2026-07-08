Сборная Португалии объявила об уходе главного тренера Роберто Мартинеса

«FPF выражает благодарность Роберто Мартинесу и его тренерскому штабу за профессионализм и преданность делу на протяжении последних трех с половиной лет. Этот период был отмечен победой в Лиге наций в 2025 году, а также самоотверженностью, профессионализмом и уважением к стране и португальскому футболу», — говорится в заявлении организации.