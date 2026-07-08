Сборная Португалии объявила об уходе главного тренера Роберто Мартинеса

52-летний испанский специалист возглавлял национальную команду с января 2023 года. Под его руководством португальцы выиграли Лигу наций УЕФА в 2025 году, а на чемпионате мира-2026 дошли до стадии ⅛ финала, где уступили Испании со счетом 0:1.
В FPF поблагодарили Мартинеса и его штаб за работу с командой.
«FPF выражает благодарность Роберто Мартинесу и его тренерскому штабу за профессионализм и преданность делу на протяжении последних трех с половиной лет. Этот период был отмечен победой в Лиге наций в 2025 году, а также самоотверженностью, профессионализмом и уважением к стране и португальскому футболу», — говорится в заявлении организации.
В федерации также отметили, что уже начали поиск нового наставника сборной, который должен продолжить развитие команды и сохранить ее стремление к победам.
Ранее в СМИ сообщили, что новым главным тренером сборной Португалии станет Жорже Жезуш. Именно он начнет цикл подготовки к Евро-2028 и ЧМ-2030, который Португалия примет совместно с Испанией и Марокко.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти