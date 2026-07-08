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Сборная Португалии объявила об уходе главного тренера Роберто Мартинеса

Роберто Мартинес покинул пост главного тренера сборной Португалии. Об этом сообщила Португальская футбольная федерация (FPF).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

52-летний испанский специалист возглавлял национальную команду с января 2023 года. Под его руководством португальцы выиграли Лигу наций УЕФА в 2025 году, а на чемпионате мира-2026 дошли до стадии ⅛ финала, где уступили Испании со счетом 0:1.

В FPF поблагодарили Мартинеса и его штаб за работу с командой.

«FPF выражает благодарность Роберто Мартинесу и его тренерскому штабу за профессионализм и преданность делу на протяжении последних трех с половиной лет. Этот период был отмечен победой в Лиге наций в 2025 году, а также самоотверженностью, профессионализмом и уважением к стране и португальскому футболу», — говорится в заявлении организации.

В федерации также отметили, что уже начали поиск нового наставника сборной, который должен продолжить развитие команды и сохранить ее стремление к победам.

Ранее в СМИ сообщили, что новым главным тренером сборной Португалии станет Жорже Жезуш. Именно он начнет цикл подготовки к Евро-2028 и ЧМ-2030, который Португалия примет совместно с Испанией и Марокко.

Португалия
0:1
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Статистика
Португалия
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
2
6
Угловые
3
7
Фолы
9
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти