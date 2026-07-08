Вратарь Египта высказался после поражения от Аргентины

«Судейство было очевидным для всех. Я не буду об этом говорить. Все было ясно. У нас отменили гол, у нас был пенальти. Пенальти превратился в контратаку и гол в наши ворота. Возражения были только к судье, к судейским ошибкам.



Именно против этого мы возражали, ничего больше. Капитан Салах зашел в раздевалку, собрал всех игроков и поговорил с ними. Он сказал: “Не повезло, все закончилось. Такова воля Бога. Давайте строить на этом, дальше все будет хорошо, если Бог даст”», — сказал Алаа.