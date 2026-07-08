Вратарь Египта высказался после поражения от Аргентины

Вратарь сборной Египта Мостафа Шобеир прокомментировал поражение от Аргентины в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026. Его слова приводит ESPN.
Голкипер заявил, что гордится тем, как египетская команда боролась до конца встречи, несмотря на упущенное преимущество.
«Конечно, в последние 10 минут ошибки были у всех нас. Но в конце концов мы тоже играли против чемпионов мира», — сказал Шобеир.
Резервный вратарь сборной Египта Мохамед Алаа отдельно высказался о судействе и эпизодах, из-за которых египтяне спорили с арбитром после финального свистка.
«Судейство было очевидным для всех. Я не буду об этом говорить. Все было ясно. У нас отменили гол, у нас был пенальти. Пенальти превратился в контратаку и гол в наши ворота. Возражения были только к судье, к судейским ошибкам.
Именно против этого мы возражали, ничего больше. Капитан Салах зашел в раздевалку, собрал всех игроков и поговорил с ними. Он сказал: “Не повезло, все закончилось. Такова воля Бога. Давайте строить на этом, дальше все будет хорошо, если Бог даст”», — сказал Алаа.
Сборная Египта вела в матче с Аргентиной со счетом 2:0, но пропустила три мяча в концовке и уступила — 2:3. Победный гол аргентинцев в компенсированное время забил Энцо Фернандес.
Шобеир в первом тайме отразил пенальти Лионеля Месси, когда Аргентина уступала со счетом 0:1. Также вратарь сделал несколько сейвов после ударов игроков действующих чемпионов мира.
Египет завершил выступление на чемпионате мира. Аргентина вышла в четвертьфинал, где сыграет со Швейцарией.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти