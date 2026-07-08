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Самолет сборной Бразилии улетел с ЧМ-2026 с одним футболистом

Чартерный рейс сборной Бразилии вылетел из Нью‑Джерси в Рио‑де‑Жанейро с одним футболистом на борту. Об этом сообщает Metropoles.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, из игроков национальной команды на борту самолета находился только 34-летний экс-защитник «Реала» и «Манчестер Сити» Данило. Остальные 25 футболистов сборной Бразилии отправились в отпуска. В частности, Неймар вместе с семьей оперативно вылетел в Орландо, а Винисиус Жуниор отправился отдыхать на Ибицу. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти улетел в Ванкувер — родной город своей супруги.

Отмечается, что помимо Данило на борту самолета находились некоторые члены правления Бразильской конфедерации футбола (CBF), а также представители тренерского штаба, массажисты, экипировщики и врачи сборной.

Сборная Бразилии завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии ⅛ финала, уступив сборной Норвегии (1:2). Бразильцы впервые с 1990 года не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира.

Следующие матчи сборная Бразилии сыграет в конце сентября. У команды Карло Анчелотти запланированы два товарищеских матча против сборной Австралии — 25 сентября в Таунсвилле и 29 сентября в Брисбене.

Бразилия
1:2
Первый тайм: 0:0
Норвегия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
5.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
New York/New Jersey Stadium, 80663 зрителя
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Голы
Бразилия
Неймар
90+10′
Норвегия
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Нереализованные пенальти
Бразилия
Бруну Гимарайнс
14′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Статистика
Бразилия
Норвегия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
5
Угловые
5
5
Фолы
7
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти