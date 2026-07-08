Самолет сборной Бразилии улетел с ЧМ-2026 с одним футболистом

По информации источника, из игроков национальной команды на борту самолета находился только 34-летний экс-защитник «Реала» и «Манчестер Сити» Данило. Остальные 25 футболистов сборной Бразилии отправились в отпуска. В частности, Неймар вместе с семьей оперативно вылетел в Орландо, а Винисиус Жуниор отправился отдыхать на Ибицу. Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти улетел в Ванкувер — родной город своей супруги.