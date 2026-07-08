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ФИФА отклонила апелляцию Франции по спорной карточке Олисе

Международная федерация футбола (ФИФА) не изменила решение о назначении желтой карточки вингеру сборной Франции Майклу Олисе в матче против Парагвая.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В матче ⅛ финала Франция — Парагвай (1:0) арбитр показал желтую карточку в результате инцидента, произошедшего между Олисе и игроком сборной Парагвая Матиасом Галарсой. Галарса упал на газон, однако при просмотре повторов видеозаписи матча установлено, что Олисе лишь удерживал его за футболку и приложил палец к губам, что не является нарушением правил.

Федерация футбола Франции обратилась к ФИФА с просьбой об отмене вынесенного предупреждения, однако данное ходатайство не было удовлетворено. Ранее Международная федерация футбола отменила красную карточку американского форварда Фоларина Балогуна.

Если Олисе получит предупреждение в четвертьфинальной встрече, то будет дисквалифицирован на следующий матч. В ¼ финала сборная Франции 9 июля сыграет с командой Марокко.

Майклу Олисе 24 года, летом 2024 года он перешел в «Баварию» из английского «Кристал Пэлас». Вместе с клубом француз дважды выиграл чемпионат Германии и по разу стал победителем кубка и суперкубка страны. На текущем чемпионате мира Олисе сделал пять результативных передач и является лучшим ассистентом турнира.

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