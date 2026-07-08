ФИФА отклонила апелляцию Франции по спорной карточке Олисе

В матче ⅛ финала Франция — Парагвай (1:0) арбитр показал желтую карточку в результате инцидента, произошедшего между Олисе и игроком сборной Парагвая Матиасом Галарсой. Галарса упал на газон, однако при просмотре повторов видеозаписи матча установлено, что Олисе лишь удерживал его за футболку и приложил палец к губам, что не является нарушением правил.