ФИФА отклонила апелляцию Франции по спорной карточке Олисе

В матче ⅛ финала Франция — Парагвай (1:0) арбитр показал желтую карточку в результате инцидента, произошедшего между Олисе и игроком сборной Парагвая Матиасом Галарсой. Галарса упал на газон, однако при просмотре повторов видеозаписи матча установлено, что Олисе лишь удерживал его за футболку и приложил палец к губам, что не является нарушением правил.
Федерация футбола Франции обратилась к ФИФА с просьбой об отмене вынесенного предупреждения, однако данное ходатайство не было удовлетворено. Ранее Международная федерация футбола отменила красную карточку американского форварда Фоларина Балогуна.
Если Олисе получит предупреждение в четвертьфинальной встрече, то будет дисквалифицирован на следующий матч. В ¼ финала сборная Франции 9 июля сыграет с командой Марокко.
Майклу Олисе 24 года, летом 2024 года он перешел в «Баварию» из английского «Кристал Пэлас». Вместе с клубом француз дважды выиграл чемпионат Германии и по разу стал победителем кубка и суперкубка страны. На текущем чемпионате мира Олисе сделал пять результативных передач и является лучшим ассистентом турнира.