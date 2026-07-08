Англия преодолела больше всех километров на ЧМ-2026

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 июля. Одной из самых ожидаемых встреч станет игра Испании и Бельгии. Испанцы подходят к этому матчу в статусе одного из главных фаворитов турнира, а бельгийцы уверенно вышли в следующую стадию после крупной победы над сборной США.