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Англия преодолела больше всех километров на ЧМ-2026

Этот показатель подсчитал статистический сервис Squawka.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Англии стала лидером по общей дистанции, преодолённой с начала чемпионата мира-2026. Об этом сообщает статистический сервис Squawka.

За время турнира команда прошла 12 998 километров. Маршрут англичан пролегал через Канзас, Даллас, Бостон, Нью-Джерси, Атланту, Мехико и Майами.

В первую пятёрку по этому показателю также вошли сборные Испании (12 200 км), Парагвая (11 142 км), Швейцарии (10 912 км) и Колумбии (10 860 км).

Чемпионат мира по футболу 2026 перешел в стадию четвертьфиналов. По итогам матчей ⅛ финала борьбу за титул продолжают Франция, Испания, Англия, Бельгия, Аргентина, Швейцария, Марокко и Норвегия. Из турнира уже выбыли Бразилия, Португалия, США, Мексика, Канада, Колумбия, Египет и Парагвай.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 июля. Одной из самых ожидаемых встреч станет игра Испании и Бельгии. Испанцы подходят к этому матчу в статусе одного из главных фаворитов турнира, а бельгийцы уверенно вышли в следующую стадию после крупной победы над сборной США.

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