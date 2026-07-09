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Браим Диас: матч с Францией — шанс переписать историю Марокко

Нападающий сборной Марокко Браим Диас поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ-2026 против Франции и заявил о желании войти в историю.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч между командами состоится 9 июля в Бостоне и начнется в 23:00 по московскому времени.

Перед встречей футболист подчеркнул, что для марокканской сборной выход в четвертьфинал — возможность вписать свое имя в историю мирового футбола.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 9.07.2026, 23:00
Франция
-
Марокко
-

«Мы все желаем сборной Марокко только лучшего. На чемпионате мира невероятный уровень конкуренции, и для нас это уникальный шанс переписать историю сборной. Мы испытываем потрясающие эмоции. Хотим войти в историю и сотворить ее для этой страны.

Голы и передачи — это не главное. Но если они помогут нам победить, я сделаю для этого все. О таком матче мечтает каждый из нас. Я уверен, что сегодня мы покажем отличную игру. Лично я готов на сто процентов. Да, на поле я встречусь с Килианом и Орельеном, но в игре мы соперники», — приводит слова Диаса журналист Foot Mercato Ханиф Бен Беркан.

Браим Диас представляет мадридский «Реал», где выступает вместе с лидерами сборной Франции — нападающим Килианом Мбаппе и полузащитником Орельеном Тчуамени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч турнира состоится 19 июля.

Канада
0:3
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
4.07.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Джесси Марш
Мохамед Уаби
Голы
Марокко
Аззедин Унаи
(Ашраф Хакими)
50′
Аззедин Унаи
(Браим Диас)
82′
Суфьян Рахими
(Браим Диас)
90+8′
Составы команд
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
15
Мойзе Бомбито
4
Люк Де Фужероль
49′
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
43′
22
Ричи Ларея
40′
78′
14
Джейкоб Шаффелберг
17
Тейджон Бьюкенен
87′
21
Джонатан Осорио
20
Али Ахмед
78′
24
Промис Дэвид
23
Нико Сигур
87′
26
Джейден Нельсон
12
Тани Олувасейи
63′
9
Кайл Ларин
67′
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
40′
3
Нуссаир Мазрауи
10
Браим Диас
25
Редуан Халхал
20′
24
Нейл Эль-Айнауи
23
Биляль Эль-Ханнус
45+6′
63′
4
Софьян Амрабат
8
Аззедин Унаи
45′
87′
5
Марван Саадан
11
Исмаэль Сайбари
22′
9
Суфьян Рахими
14
Исса Диоп
87′
15
Самир Эль Мурабет
6
Айюб Буадди
63′
7
Шемсдин Тальби
Статистика
Канада
Марокко
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
3
4
Угловые
11
1
Фолы
24
14
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти