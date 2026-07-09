Браим Диас: матч с Францией — шанс переписать историю Марокко

«Мы все желаем сборной Марокко только лучшего. На чемпионате мира невероятный уровень конкуренции, и для нас это уникальный шанс переписать историю сборной. Мы испытываем потрясающие эмоции. Хотим войти в историю и сотворить ее для этой страны.



Голы и передачи — это не главное. Но если они помогут нам победить, я сделаю для этого все. О таком матче мечтает каждый из нас. Я уверен, что сегодня мы покажем отличную игру. Лично я готов на сто процентов. Да, на поле я встречусь с Килианом и Орельеном, но в игре мы соперники», — приводит слова Диаса журналист Foot Mercato Ханиф Бен Беркан.