Хусанов отказался от первой брачной ночи ради выхода на ЧМ-2026

«Он просто вырос в правильной семье — и сам стал семейным человеком. И то, что он рано женился, — хорошо, потому что это дает ему ощущение семейного уюта, того, что он в Англии не один. Кодыр не живет ночной жизнью, никуда не ходит, сидит дома. Иногда к нему приезжает папа, иногда брат, иногда я, но все это было временно. Поэтому, считаю, было правильным решением не тянуть со свадьбой. Соответственно, и после тренировок ему есть чем заняться дома. Его ждут — и это тоже мотивирует.
Сколько сотен гостей было на свадьбе? Тысяча человек. При этом — без пафосного размаха, достаточно спокойная. Свадьба была прямо перед вылетом на знаменательный матч в Эмираты, в котором сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира. Игроки сборной приехали со сбора на полчаса, поздравили и уехали обратно.
После свадьбы Кодыр в четыре часа утра улетел с командой. По сути, у человека отобрали первую брачную ночь! Вернее, он сам ее у себя отобрал. Ему сказали: “Ты можешь прилететь на следующий день”. Он ответил: “Нет, полечу с командой”. Игрок хотел показать, что он — такой же, как все», — сказал Хасбиуллин.
Свадьба Хусанова прошла 27 мая 2025 года в ресторане «Версаль» в Ташкенте. На следующий день 22-летний футболист отправился на матч отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной ОАЭ (0:0), после которого сборная Узбекистана впервые в своей истории отобралась на мундиаль.
На ЧМ-2026 узбекистанские футболисты проиграли все три матча, уступив Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).
Себастьен Дезабр
Фабио Каннаваро
Йоан Висса
68′
Фистон Майеле
78′
Йоан Висса
(Мешак Элиа)
90+1′
Элдор Шомуродов
(Акмаль Мозговой)
10′
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
14
Ноа Садики
21′
20
Йоан Висса
26
Артур Масуаку
83′
12
Жорис Кайембе
7
Натанаэль Мбюкю
45+4′
72′
6
Нгал`айель Мукау
9
Брайан Сипенга
72′
10
Тео Бонгонда
8
Самюэль Мутуссами
62′
72′
13
Мешак Элиа
17
Седрик Бакамбю
51′
19
Фистон Майеле
12
Абдувохид Нематов
5
Рустамжон Ашурматов
2
Абдукодир Хусанов
43′
3
Хожиакбар Алижонов
13
Шерзод Насруллаев
47′
14
Элдор Шомуродов
26
Жахонгир Урозов
82′
8
Джамшид Искандеров
6
Акмаль Мозговой
82′
21
Игорь Сергеев
7
Отабек Шукуров
58′
9
Одилжон Хамробеков
17
Достонбек Хамдамов
58′
19
Азиз Ганиев
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
11
Остон Урунов
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Боковой судья
Кристиан Диц
(Германия)
Боковой судья
Михаэль Кемптер
(Германия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти