Хусанов отказался от первой брачной ночи ради выхода на ЧМ-2026

«Он просто вырос в правильной семье — и сам стал семейным человеком. И то, что он рано женился, — хорошо, потому что это дает ему ощущение семейного уюта, того, что он в Англии не один. Кодыр не живет ночной жизнью, никуда не ходит, сидит дома. Иногда к нему приезжает папа, иногда брат, иногда я, но все это было временно. Поэтому, считаю, было правильным решением не тянуть со свадьбой. Соответственно, и после тренировок ему есть чем заняться дома. Его ждут — и это тоже мотивирует.



Сколько сотен гостей было на свадьбе? Тысяча человек. При этом — без пафосного размаха, достаточно спокойная. Свадьба была прямо перед вылетом на знаменательный матч в Эмираты, в котором сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира. Игроки сборной приехали со сбора на полчаса, поздравили и уехали обратно.



После свадьбы Кодыр в четыре часа утра улетел с командой. По сути, у человека отобрали первую брачную ночь! Вернее, он сам ее у себя отобрал. Ему сказали: “Ты можешь прилететь на следующий день”. Он ответил: “Нет, полечу с командой”. Игрок хотел показать, что он — такой же, как все», — сказал Хасбиуллин.