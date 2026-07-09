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Хусанов отказался от первой брачной ночи ради выхода на ЧМ-2026

Футбольный агент Гайрата Хасбиуллин в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, как защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов пожертвовал первой брачной ночью ради решающего матча отбора ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Он просто вырос в правильной семье — и сам стал семейным человеком. И то, что он рано женился, — хорошо, потому что это дает ему ощущение семейного уюта, того, что он в Англии не один. Кодыр не живет ночной жизнью, никуда не ходит, сидит дома. Иногда к нему приезжает папа, иногда брат, иногда я, но все это было временно. Поэтому, считаю, было правильным решением не тянуть со свадьбой. Соответственно, и после тренировок ему есть чем заняться дома. Его ждут — и это тоже мотивирует.

Сколько сотен гостей было на свадьбе? Тысяча человек. При этом — без пафосного размаха, достаточно спокойная. Свадьба была прямо перед вылетом на знаменательный матч в Эмираты, в котором сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира. Игроки сборной приехали со сбора на полчаса, поздравили и уехали обратно.

После свадьбы Кодыр в четыре часа утра улетел с командой. По сути, у человека отобрали первую брачную ночь! Вернее, он сам ее у себя отобрал. Ему сказали: “Ты можешь прилететь на следующий день”. Он ответил: “Нет, полечу с командой”. Игрок хотел показать, что он — такой же, как все», — сказал Хасбиуллин.

Свадьба Хусанова прошла 27 мая 2025 года в ресторане «Версаль» в Ташкенте. На следующий день 22-летний футболист отправился на матч отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной ОАЭ (0:0), после которого сборная Узбекистана впервые в своей истории отобралась на мундиаль.

На ЧМ-2026 узбекистанские футболисты проиграли все три матча, уступив Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).

ДР Конго
3:1
Первый тайм: 0:1
Узбекистан
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
28.06.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Себастьен Дезабр
Фабио Каннаваро
Голы
ДР Конго
Йоан Висса
68′
Фистон Майеле
78′
Йоан Висса
(Мешак Элиа)
90+1′
Узбекистан
Элдор Шомуродов
(Акмаль Мозговой)
10′
Составы команд
ДР Конго
1
Лионель Мпаси-Нзау
2
Аарон Ван-Биссака
22
Шансель Мбемба
4
Аксель Туанзебе
14
Ноа Садики
21′
20
Йоан Висса
26
Артур Масуаку
83′
12
Жорис Кайембе
7
Натанаэль Мбюкю
45+4′
72′
6
Нгал`айель Мукау
9
Брайан Сипенга
72′
10
Тео Бонгонда
8
Самюэль Мутуссами
62′
72′
13
Мешак Элиа
17
Седрик Бакамбю
51′
19
Фистон Майеле
Узбекистан
12
Абдувохид Нематов
5
Рустамжон Ашурматов
2
Абдукодир Хусанов
43′
3
Хожиакбар Алижонов
13
Шерзод Насруллаев
47′
14
Элдор Шомуродов
26
Жахонгир Урозов
82′
8
Джамшид Искандеров
6
Акмаль Мозговой
82′
21
Игорь Сергеев
7
Отабек Шукуров
58′
9
Одилжон Хамробеков
17
Достонбек Хамдамов
58′
19
Азиз Ганиев
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
11
Остон Урунов
Статистика
ДР Конго
Узбекистан
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
19
3
Удары в створ
4
1
Угловые
2
4
Фолы
6
16
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Боковой судья
Кристиан Диц
(Германия)
Боковой судья
Михаэль Кемптер
(Германия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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