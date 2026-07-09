Роджерс перед матчем с Норвегией: «Кто-нибудь вообще останавливал Холанда?»

Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс высказался о предстоящем четвертьфинале ЧМ-2026 против Норвегии и отдельно отметил угрозу со стороны Эрлинга Холанда. Его слова приводит ESPN.
«У них есть один из лучших нападающих в мире, и когда он на поле, может случиться что угодно. Никогда нельзя удивляться, если Эрлинг забивает два мяча, а они выигрывают матч. Сколько раз он уже делал это за карьеру. Он продолжает это делать», — сказал Роджерс.
На вопрос, как Англия может остановить Холанда, Роджерс ответил: «Кто-нибудь вообще останавливал Эрлинга Холанда? Не уверен, что это кому-то удавалось, но нам придется попробовать. Он невероятный игрок: то, что он делает, цифры, которые он показывает, заставляют восхищаться его уровнем.
Но дело не только в нем. У них есть и другие хорошие игроки, с которыми мы регулярно встречаемся в АПЛ и о которых тоже нужно помнить. Это действительно сильная команда. Думаю, их главное преимущество в том, что они сильны как команда, как единое целое».
Роджерс играет за «Астон Виллу». ESPN отмечает, что он и его одноклубник Эзри Конса участвовали в трех победных матчах против «Манчестер Сити», в которых Холанд не забивал.
«В тех играх против “Сити” мы справлялись хорошо, но каждый матч другой, а он может включиться по щелчку пальцев. Мы должны быть очень сосредоточены, понимать, какие рывки он делает и где находится в штрафной. Он может быть очень опасен.
Чтобы остановить такого игрока, нужны усилия всей команды: перекрыть линии передач и понять, как Норвегия создает моменты. Это будет сложно, потому что немногим удается», — добавил футболист.
Холанд забил семь голов на турнире. Норвегия вышла в четвертьфинал после победы над Бразилией, а матч против Англии пройдет 11 июля в Майами.