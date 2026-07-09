Роджерс перед матчем с Норвегией: «Кто-нибудь вообще останавливал Холанда?»

На вопрос, как Англия может остановить Холанда, Роджерс ответил: «Кто-нибудь вообще останавливал Эрлинга Холанда? Не уверен, что это кому-то удавалось, но нам придется попробовать. Он невероятный игрок: то, что он делает, цифры, которые он показывает, заставляют восхищаться его уровнем.



Но дело не только в нем. У них есть и другие хорошие игроки, с которыми мы регулярно встречаемся в АПЛ и о которых тоже нужно помнить. Это действительно сильная команда. Думаю, их главное преимущество в том, что они сильны как команда, как единое целое».