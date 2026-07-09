Эд Ширан выступил перед сборной Англии на ЧМ-2026

Британский певец Эд Ширан выступил перед сборной Англии во время чемпионата мира-2026. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, Ширан дал закрытый концерт на базе английской команды в Канзас-Сити. Выступление прошло у бассейна в отеле Inn at Meadowbrook после заключительного матча группового этапа против Панамы.
Певец исполнил акустическую версию песни Castle On The Hill. В эфире шоу Extra Time на YouTube он рассказал, что традиция началась еще в 2021 году по инициативе капитана сборной Гарри Кейна.
«Гарри позвал меня в лагерь в 2021 году, я познакомился со всеми и с тех пор приезжал каждый раз. Это стало хорошей маленькой традицией», — сказал Ширан.
Англия после группового этапа победила ДР Конго в 1/16 финала со счетом 2:1, а затем обыграла Мексику в ⅛ финала — 3:2. В четвертьфинале команда Томаса Тухеля сыграет с Норвегией в Майами.
Ширан считает, что англичане способны дойти до решающего матча турнира. «Думаю, это будет финал Англия — Франция. А когда выходишь в финал, выиграть может любой. Думаю, это будем мы», — заявил певец.