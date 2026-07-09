Билеты на ЧМ подешевели после вылета Португалии и Роналду

После вылета с турнира сборных США, Мексики, Канады, Бразилии, Колумбии и Португалии наблюдается падение цен на билеты.
Джо Помплиано отмечает, что сильнее всего цена упала на матч команд Испании и Бельгии (-62%). Покупатель заплатит 1223 доллара вместо 3261. Также цены снизились и на другие четвертьфинальные встречи: Франция — Марокко (-26%, $1485 было — $1097 стало), Норвегия — Англия (-53%, $3866 — $1805) и Аргентина — Швейцария (-41%, $2381 — $1400).
В понедельник в матче ⅛ финала турнира сборная Испании обыграла команду Португалии со счетом 1:0. На ЧМ‑2026 Криштиану Роналду забил три гола: два — на групповом этапе и один — в плей‑офф. Португалец стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти