Билеты на ЧМ подешевели после вылета Португалии и Роналду

В понедельник в матче ⅛ финала турнира сборная Испании обыграла команду Португалии со счетом 1:0. На ЧМ‑2026 Криштиану Роналду забил три гола: два — на групповом этапе и один — в плей‑офф. Португалец стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира.