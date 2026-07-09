Канди допустил смену пенальтиста сборной Аргентины

«Не знаю, возможно ли это, но обсудить такой вариант точно стоит. Он не реализовал четыре удара, два — на этом турнире. Статистика не врет, верно? Но если на кону будет финал чемпионата мира, я все равно выберу Месси. Даже если он промахнется, останется только развести руками: бывает», — сказал Канди.