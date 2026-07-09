Канди допустил смену пенальтиста сборной Аргентины

Бывший защитник «Челси» и «Тоттенхэма» Джейсон Канди высказался о серии нереализованных пенальти Лионеля Месси на чемпионате мира-2026 и допустил, что сборной Аргентины стоит обсудить смену штатного исполнителя одиннадцатиметровых.
«Не знаю, возможно ли это, но обсудить такой вариант точно стоит. Он не реализовал четыре удара, два — на этом турнире. Статистика не врет, верно? Но если на кону будет финал чемпионата мира, я все равно выберу Месси. Даже если он промахнется, останется только развести руками: бывает», — сказал Канди.
На нынешнем чемпионате мира капитан сборной Аргентины дважды не реализовал пенальти, однако продолжает оставаться одним из ключевых игроков национальной команды.