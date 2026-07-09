Джоркаефф раскритиковал игру Португалии вокруг Роналду

«Если вы берете Криштиану Роналду, команда должна играть на него, а здесь этого совершенно не происходило. Казалось, что собственные партнеры его бойкотировали. Все недостатки списывались на Криштиану, но Витинья, Бруну Фернандеш и другие тоже должны брать на себя ответственность», — заявил Джоркаефф.