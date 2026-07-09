Джоркаефф раскритиковал игру Португалии вокруг Роналду

Бывший полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф поделился мнением о выступлении сборной Португалии на чемпионате мира-2026 после вылета команды в ⅛ финала.
«Если вы берете Криштиану Роналду, команда должна играть на него, а здесь этого совершенно не происходило. Казалось, что собственные партнеры его бойкотировали. Все недостатки списывались на Криштиану, но Витинья, Бруну Фернандеш и другие тоже должны брать на себя ответственность», — заявил Джоркаефф.
По мнению чемпиона мира 1998 года, Португалии следовало либо строить игру с учетом сильных сторон Роналду, либо не делать на него ставку. Он также подчеркнул, что критика не должна концентрироваться только на капитане команды.
Роберто Мартинес
Луис Де ла Фуэнте
Микель Мерино
(Ферран Торрес)
90+1′
1
Диогу Кошта
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
90+4′
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
71′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
56′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
83′
10
Бернарду Силва
89′
11
Жоау Феликс
71′
17
Рафаэл Леау
23
Витор Феррейра Витинья
83′
26
Франсишку Консейсау
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
15
Алекс Баэна
75′
7
Ферран Торрес
90+8′
10
Дани Ольмо
85′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
90′
26
Борха Иглесиас
20
Педри
85′
8
Фабиан Руис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Боковой судья
Гари Бесуик
(Англия)
Боковой судья
Адам Нанн
(Англия)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Антонио Гарсия
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти