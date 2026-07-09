Джака назвал привилегией игру в эпоху Месси и Роналду

«Когда ты так близок к цели, жажда успеха становится еще сильнее. Сейчас мы испытываем позитивное давление и хотим двигаться дальше. Для нас огромная привилегия — играть в эпоху Месси и Криштиану Роналду. Мы пока не успели детально разобрать игру сборной Аргентины, но завтра приступим к очень тщательному анализу», — сказал Джака.