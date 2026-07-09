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Юрист пригрозил Килиану Мбаппе экстрадицией в Парагвай

Адвокат парагвайского сенаторы Селесты Амарильи пригрозил Килиану Мбаппе экстрадицией в Парагвай, если капитан сборной Франции не отзовет свои заявления в адрес политика.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Представитель Селесты Амарильи Гильермо Дуарте Какавелос намерен подать на французского футболиста в суд за клевету.

«Поскольку то, что мы считаем клеветой и оскорблением, также является уголовным преступлением во Франции, мы можем возбудить дело против Мбаппе. Он может быть экстрадирован, чтобы ответить за свои действия в Парагвае», — заявил Гильермо Дуарте Какавелос в интервью ABC Cardinal.

При этом французское законодательство не допускает выдачи граждан Франции по запросу других стран. Экстрадиция возможна лишь по делам, где законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не менее двух лет.

После поражения Парагвая от Франции (0:1) в ⅛ финала ЧМ-2026 Амарилья резко высказалась в адрес Мбаппе: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».

Мбаппе ответил ей: «Мадам Селеста Амарилья, вы — презренная женщина, недостойная своей должности. Я никогда не позволю таким людям свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру».

Действия парагвайского сенатора уже осудили президент Франции Эмманюэль Макрон, лидер Парагвая Сантьяго Пенья и глава ФИФА Джанни Инфантино. Федерация футбола Франции (FFF) обратилась в прокуратуру с требованием начать судебное разбирательство в отношении Амарильи.

В ¼ финала сборная Франции встретится с Марокко. Матч пройдет 9 июля в 23 часа по московскому времени.

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