Юрист пригрозил Килиану Мбаппе экстрадицией в Парагвай

«Поскольку то, что мы считаем клеветой и оскорблением, также является уголовным преступлением во Франции, мы можем возбудить дело против Мбаппе. Он может быть экстрадирован, чтобы ответить за свои действия в Парагвае», — заявил Гильермо Дуарте Какавелос в интервью ABC Cardinal.