Юрист пригрозил Килиану Мбаппе экстрадицией в Парагвай

Представитель Селесты Амарильи Гильермо Дуарте Какавелос намерен подать на французского футболиста в суд за клевету.
«Поскольку то, что мы считаем клеветой и оскорблением, также является уголовным преступлением во Франции, мы можем возбудить дело против Мбаппе. Он может быть экстрадирован, чтобы ответить за свои действия в Парагвае», — заявил Гильермо Дуарте Какавелос в интервью ABC Cardinal.
При этом французское законодательство не допускает выдачи граждан Франции по запросу других стран. Экстрадиция возможна лишь по делам, где законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не менее двух лет.
После поражения Парагвая от Франции (0:1) в ⅛ финала ЧМ-2026 Амарилья резко высказалась в адрес Мбаппе: «Высокомерный камерунец, притворяющийся французом, даже писать не научился. Жаль, что никто не дал ему пощечину после матча».
Мбаппе ответил ей: «Мадам Селеста Амарилья, вы — презренная женщина, недостойная своей должности. Я никогда не позволю таким людям свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру».
Действия парагвайского сенатора уже осудили президент Франции Эмманюэль Макрон, лидер Парагвая Сантьяго Пенья и глава ФИФА Джанни Инфантино. Федерация футбола Франции (FFF) обратилась в прокуратуру с требованием начать судебное разбирательство в отношении Амарильи.
В ¼ финала сборная Франции встретится с Марокко. Матч пройдет 9 июля в 23 часа по московскому времени.