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Дидье Дешам раскритиковал реализацию сборной Франции на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раскритиковал реализацию моментов своей командой перед матчем ¼ финала чемпионата мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы очень эффективны, но могли бы быть ещё эффективнее. Чем дальше мы продвигаемся по турниру, тем важнее это становится. 100-процентная эффективность — это, безусловно, было бы идеально», — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.

Сборная Франции забила 14 голов в пяти встречах ЧМ-2026. В составе «трехцветных» отличались Килиан Мбаппе (7), Усман Дембеле (4), Брэдли Барколя (2) и Дезире Дуэ (1).

Матч Франция — Марокко состоится 9 июля в Бостоне. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. Лучший бомбардир сборной Марокко Исмаэль Сайбари не восстановился после травмы и не сыграет против Франции. МРТ выявила небольшую травму подколенного сухожилия. На счету Сайбари три мяча в пяти матчах.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Футбол. ЧМ-2026
09.07
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:
Марокко
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