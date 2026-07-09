Дидье Дешам раскритиковал реализацию сборной Франции на ЧМ-2026

«Мы очень эффективны, но могли бы быть ещё эффективнее. Чем дальше мы продвигаемся по турниру, тем важнее это становится. 100-процентная эффективность — это, безусловно, было бы идеально», — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.
Сборная Франции забила 14 голов в пяти встречах ЧМ-2026. В составе «трехцветных» отличались Килиан Мбаппе (7), Усман Дембеле (4), Брэдли Барколя (2) и Дезире Дуэ (1).
Матч Франция — Марокко состоится 9 июля в Бостоне. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. Лучший бомбардир сборной Марокко Исмаэль Сайбари не восстановился после травмы и не сыграет против Франции. МРТ выявила небольшую травму подколенного сухожилия. На счету Сайбари три мяча в пяти матчах.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.