Дидье Дешам раскритиковал реализацию сборной Франции на ЧМ-2026

«Мы очень эффективны, но могли бы быть ещё эффективнее. Чем дальше мы продвигаемся по турниру, тем важнее это становится. 100-процентная эффективность — это, безусловно, было бы идеально», — приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.