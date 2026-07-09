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Нагучев: Марокко хорошо проводит ЧМ, но исход ¼ финала понятен

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на четвертьфинал чемпионата мира по футболу Франция — Марокко.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Марокканцы проводят неплохой турнир, вот только матч Франции и Марокко все равно как будто бы понятен с точки зрения исхода. Марокканцы в первом тайме против сборной Канады испытывали колоссальные проблемы. Если бы не Яссин Буну, то наверняка пропустили бы, может быть, даже не один. Я думаю, что то, что им простили канадцы, не простят французы. Подозреваю, что Франция выиграет в первом тайме.», — приводит слова Романа Нагучева «Спорт-Экспресс».

«Франция на классе прошла Парагвай в непростом матче ⅛ финала. Эта игра оказалась для подопечных Дешама тяжелой из-за множества факторов. Один из них погодный — команды играли на сильной жаре, что требовало больших энергетических затрат и замедляло темп. Второй — агрессивная игра со стороны парагвайцев в сочетании с сомнительным судейством. Теперь одной из сильнейших сборных мира предстоит встреча с очередным неуступчивым противником — Марокко. При этом марокканцы не были неуязвимы в предыдущей встрече с Канадой, где отстояли на ноль лишь благодаря мастерству голкипера, совершившего три сейва. Так что у Франции во главе с Килианом Мбаппе будет неплохая возможность доказать, что сложный спарринг с Парагваем их не сломил, а только подготовил к следующей стадии», — добавил комментатор.

Команды провели шесть очных встреч. На этом отрезке сборные дважды сыграли вничью, еще в четырех матчах победила Франция (2:1,1:0, 5:1, 2:0). Единственный раз коллективы встречались на чемпионате мира в 2022 году в Катаре, тогда Франция обыграла марокканцев в полуфинале со счетом 2:0.

Матч Франция — Марокко состоится 9 июля в Бостоне. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Футбол. ЧМ-2026
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