Нагучев: Марокко хорошо проводит ЧМ, но исход ¼ финала понятен

«Франция на классе прошла Парагвай в непростом матче ⅛ финала. Эта игра оказалась для подопечных Дешама тяжелой из-за множества факторов. Один из них погодный — команды играли на сильной жаре, что требовало больших энергетических затрат и замедляло темп. Второй — агрессивная игра со стороны парагвайцев в сочетании с сомнительным судейством. Теперь одной из сильнейших сборных мира предстоит встреча с очередным неуступчивым противником — Марокко. При этом марокканцы не были неуязвимы в предыдущей встрече с Канадой, где отстояли на ноль лишь благодаря мастерству голкипера, совершившего три сейва. Так что у Франции во главе с Килианом Мбаппе будет неплохая возможность доказать, что сложный спарринг с Парагваем их не сломил, а только подготовил к следующей стадии», — добавил комментатор.