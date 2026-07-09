Английского защитника Куансу дисквалифицировали на два матча ЧМ

7 июля сборная Бельгии обыграла США со счётом 4:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Ранее нападающий американцев Фоларин Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Позже журналист Бен Джейкобс сообщил, что ФИФА отменила дисквалификацию форварда после звонка главе организации Джанни Инфантино из Белого дома. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что просил пересмотреть наказание. В итоге Балогун вышел в стартовом составе на матч с Бельгией и был заменён уже в компенсированное ко второму тайму время.