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Английского защитника Куансу дисквалифицировали на два матча ЧМ

Защитник получил красную карточку в игре ⅛ финала со сборной Мексики.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Защитник сборной Англии Джарелл Куанса получил дисквалификацию на два матча чемпионата мира-2026 после удаления в игре ⅛ финала против Мексики. Об этом сообщил журналист Роб Харрис в соцсети X.

Куанса был удалён на 54-й минуте встречи, завершившейся победой англичан со счётом 3:2. Защитник получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил.

Футболист пропустит четвертьфинальный матч со сборной Норвегии, который состоится в ночь на 12 июля по московскому времени. Если Англия выйдет в полуфинал, Куанса не сможет сыграть и в следующем матче.

7 июля сборная Бельгии обыграла США со счётом 4:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Ранее нападающий американцев Фоларин Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0) за фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Позже журналист Бен Джейкобс сообщил, что ФИФА отменила дисквалификацию форварда после звонка главе организации Джанни Инфантино из Белого дома. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что просил пересмотреть наказание. В итоге Балогун вышел в стартовом составе на матч с Бельгией и был заменён уже в компенсированное ко второму тайму время.

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