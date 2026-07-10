Мбаппе рассказал о состоянии после травмы в матче с Марокко

Французы одержали победу со счетом 2:0, а сам Мбаппе записал на свой счет гол с результативной передачей и был признан лучшим игроком матча. На 76-й минуте форвард почувствовал дискомфорт, опустился на газон и дал понять тренерскому штабу, что не сможет продолжить встречу. Поле он покинул без посторонней помощи.
«Я в порядке, ушиб голеностоп, но все хорошо. На тот момент Жан-Филипп Матета был в лучшей форме, чем я, чтобы сыграть последние 15 минут, потому я ушел, а он вышел на замену. Он был хорош и тоже почти забил. Самоуспокоение неуместно. Впереди еще долгий путь, нас ждет еще более тяжелое испытание, но мы быстро восстановимся», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
В матче против Марокко Мбаппе также не реализовал пенальти на 28-й минуте — его удар отразил вратарь марокканцев Яссин Буну. Этот промах стал для французского форварда первым нереализованным 11-метровым в карьере на чемпионатах мира.
В полуфинале, который состоится 14 июля в Далласе, сборная Франции сыграет против победителя матча ¼ финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Килиан Мбаппе
28′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти