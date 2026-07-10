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Мбаппе рассказал о состоянии после травмы в матче с Марокко

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал повреждение, из-за которого был заменен в четвертьфинальном матче ЧМ-2026 против Марокко (2:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Французы одержали победу со счетом 2:0, а сам Мбаппе записал на свой счет гол с результативной передачей и был признан лучшим игроком матча. На 76-й минуте форвард почувствовал дискомфорт, опустился на газон и дал понять тренерскому штабу, что не сможет продолжить встречу. Поле он покинул без посторонней помощи.

«Я в порядке, ушиб голеностоп, но все хорошо. На тот момент Жан-Филипп Матета был в лучшей форме, чем я, чтобы сыграть последние 15 минут, потому я ушел, а он вышел на замену. Он был хорош и тоже почти забил. Самоуспокоение неуместно. Впереди еще долгий путь, нас ждет еще более тяжелое испытание, но мы быстро восстановимся», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

В матче против Марокко Мбаппе также не реализовал пенальти на 28-й минуте — его удар отразил вратарь марокканцев Яссин Буну. Этот промах стал для французского форварда первым нереализованным 11-метровым в карьере на чемпионатах мира.

В полуфинале, который состоится 14 июля в Далласе, сборная Франции сыграет против победителя матча ¼ финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти