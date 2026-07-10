Мбаппе рассказал о состоянии после травмы в матче с Марокко

«Я в порядке, ушиб голеностоп, но все хорошо. На тот момент Жан-Филипп Матета был в лучшей форме, чем я, чтобы сыграть последние 15 минут, потому я ушел, а он вышел на замену. Он был хорош и тоже почти забил. Самоуспокоение неуместно. Впереди еще долгий путь, нас ждет еще более тяжелое испытание, но мы быстро восстановимся», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.