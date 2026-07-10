Радимов заявил, что главный матч ЧМ-2026 будет сыгран до финала

Сборная Франции уже обеспечила себе место в полуфинале, обыграв Марокко со счетом 2:0. Второй участник этой пары определится 10 июля в матче Испания — Бельгия, который пройдет в Лос-Анджелесе.
«Это будет скрытый финал. Испанцы прибавляют от матча к матчу. Против Франции нельзя играть без контригры. Испанцам есть чем ответить. Это будет матч равных соперников. Не удивлюсь их победе на чемпионате мира», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Полуфинал с участием сборной Франции и победителя пары Испания — Бельгия состоится 14 июля в Далласе.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.