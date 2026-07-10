Радимов заявил, что главный матч ЧМ-2026 будет сыгран до финала

«Это будет скрытый финал. Испанцы прибавляют от матча к матчу. Против Франции нельзя играть без контригры. Испанцам есть чем ответить. Это будет матч равных соперников. Не удивлюсь их победе на чемпионате мира», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».