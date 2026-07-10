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Лидер сборной Англии подхватил кишечную инфекцию на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс пропустил второй день тренировок подряд из-за кишечной инфекции и может пропустить матч ¼ финала ЧМ-2026 против сборной Норвегии. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

27-летний англичанин был изолирован от команды, чтобы инфекция не распространилась на остальных футболистов. Отмечается, что Райс также испытывает неврологические проблемы, которые затронули подколенное сухожилие и поясницу. Его участие в предстоящей игре под вопросом.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/4 финала, 12.07.2026, 0:05
Норвегия
-
Англия
-

Кроме того, защитник сборной Англии Марк Гехи сегодня пройдет медицинское обследование, после чего будет принято решение о его участии в матче. После встречи с Мексикой (3:2) у 25-летнего футболиста было диагностировано небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра.

Ранее сообщалось, что несколько игроков сборной Норвегии заболели перед матчем с Англией. В частности, у нападающего Йергена Странн Ларсена была высокая температура, а у других футболистов наблюдались кашель и хрипы.

Сборные Норвегии и Англии сыграют друг с другом в Майами в ночь на воскресенье, 12 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.

Мексика
2:3
Первый тайм: 1:2
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
6.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Англия
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
Англия
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
75′
15
Дэн Берн
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
25
Джед Спенс
Статистика
Мексика
Англия
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
5
5
Угловые
12
2
Фолы
14
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти