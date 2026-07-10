Лидер сборной Англии подхватил кишечную инфекцию на ЧМ-2026

Кроме того, защитник сборной Англии Марк Гехи сегодня пройдет медицинское обследование, после чего будет принято решение о его участии в матче. После встречи с Мексикой (3:2) у 25-летнего футболиста было диагностировано небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра.