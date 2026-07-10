Лидер сборной Англии подхватил кишечную инфекцию на ЧМ-2026

27-летний англичанин был изолирован от команды, чтобы инфекция не распространилась на остальных футболистов. Отмечается, что Райс также испытывает неврологические проблемы, которые затронули подколенное сухожилие и поясницу. Его участие в предстоящей игре под вопросом.
Кроме того, защитник сборной Англии Марк Гехи сегодня пройдет медицинское обследование, после чего будет принято решение о его участии в матче. После встречи с Мексикой (3:2) у 25-летнего футболиста было диагностировано небольшое растяжение мышц задней поверхности бедра.
Ранее сообщалось, что несколько игроков сборной Норвегии заболели перед матчем с Англией. В частности, у нападающего Йергена Странн Ларсена была высокая температура, а у других футболистов наблюдались кашель и хрипы.
Сборные Норвегии и Англии сыграют друг с другом в Майами в ночь на воскресенье, 12 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.
Хавьер Агирре
Томас Тухель
Хулиан Киньонес
42′
Рауль Хименес
69′
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
36′
Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
38′
Гарри Кейн
60′
1
Рауль Ранхель
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
9
Рауль Хименес
25
Роберто Альварадо
5
Хоан Васкес
90+8′
2
Хорхе Санчес
71′
79′
8
Альваро Фидальго
19
Хильберто Мора
61′
11
Сантьяго Хименес
7
Луис Ромо
61′
26
Бриан Гутьеррес
16
Хулиан Киньонес
81′
22
Гильермо Мартинес
3
Сесар Монтес
46′
4
Эдсон Альварес
1
Джордан Пикфорд
26
Джарелл Куанса
54′
18
Энтони Гордон
10
Джуд Беллингем
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
68′
4
Деклан Райс
1′
3
Нико О`Райли
72′
75′
15
Дэн Берн
7
Букайо Сака
57′
5
Джон Стоунс
9
Гарри Кейн
90′
17
Морган Роджерс
8
Эллиот Андерсон
75′
25
Джед Спенс
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
Боковой судья
Джеймс Линдси
(Австралия)
ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти