Дешам первым в истории одержал 20 побед на чемпионатах мира

Победа над сборной Марокко (2:0) в четвертьфинале ЧМ-2026 стала для французского специалиста 20-й на мировых первенствах. Дешам стал первым тренером в истории, которому удалось достичь этой отметки.
По количеству побед на чемпионатах мира он уверенно лидирует. Второе место занимает бывший наставник сборной ФРГ Хельмут Шён, на счету которого 16 выигранных матчей.
«Было хорошо, матч был тяжелым. Сегодня мы не реализовали пенальти и упустили несколько моментов.
Мбаппе? С Килианом все в порядке, он никогда не сомневается в себе, даже когда у него был шанс до того, как он забил.
Мы именно там, где хотели быть. Хорошо восстановимся и узнаем, кто наш следующий соперник. Думаю, во Франции сейчас много волнения и страсти. А здесь мы в своем пузыре, и я еще больше. Именно для этого мы здесь, и игроки обязаны сделать все возможное, чтобы пройти как можно дальше. Мы преодолели серьезное препятствие», — приводит слова Дешама пресс-служба ФИФА.
Франция стала третьей сборной в истории, вышедшей в полуфинал на трех турнирах подряд (2018, 2022, 2026), после Германии (4 раза с 2002 по 2014 год и 3 раза с 1982 по 1990 год) и Бразилии (3 раза с 1994 по 2002 год).
В полуфинале, который состоится 14 июля в Далласе, сборная Франции сыграет против победителя матча ¼ финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Килиан Мбаппе
28′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
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- Гол с пенальти
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