Дешам первым в истории одержал 20 побед на чемпионатах мира

«Было хорошо, матч был тяжелым. Сегодня мы не реализовали пенальти и упустили несколько моментов.



Мбаппе? С Килианом все в порядке, он никогда не сомневается в себе, даже когда у него был шанс до того, как он забил.



Мы именно там, где хотели быть. Хорошо восстановимся и узнаем, кто наш следующий соперник. Думаю, во Франции сейчас много волнения и страсти. А здесь мы в своем пузыре, и я еще больше. Именно для этого мы здесь, и игроки обязаны сделать все возможное, чтобы пройти как можно дальше. Мы преодолели серьезное препятствие», — приводит слова Дешама пресс-служба ФИФА.