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Норвежец Холанд раскритиковал судей матча Франция — Марокко

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд выразил недовольство действиями арбитров в четвертьфинале ЧМ-2026 между Францией и Марокко (2:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главным спорным моментом встречи стал пенальти в ворота марокканцев после нарушения Нуссаира Мазрауи на Килиане Мбаппе. Главный арбитр матча Факундо Тельо из Аргентины сначала назначил 11-метровый удар, однако затем более трех минут ждал окончания проверки VAR.

Затянувшаяся пауза вызвала споры среди болельщиков и экспертов: многие предположили, что ожидание могло повлиять на психологическое состояние Мбаппе. В итоге капитан французской сборной не смог реализовать пенальти — его удар парировал вратарь Марокко Яссин Буну.

После финального свистка Холанд опубликовал в социальных сетях фотографию экрана с трансляцией матча и раскритиковал длительность ожидания перед ударом.

«Ждать пять минут, чтобы пробить пенальти, — это чересчур», — написал норвежский форвард.

Ранее сам Мбаппе рассказал, что продолжительная пауза из-за VAR нарушила его концентрацию. По словам футболиста, он потерял настрой после того, как решение о назначении пенальти несколько раз оказалось под вопросом.

Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира в третий раз подряд. Ранее подобного достижения добивались только Германия и Бразилия.

В полуфинале ЧМ-2026 французы сыграют 14 июля в Далласе с победителем встречи Испания — Бельгия.

Франция
2:0
Первый тайм: 0:0
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
9.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Нереализованные пенальти
Франция
Килиан Мбаппе
28′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Статистика
Франция
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
22
5
Удары в створ
8
1
Угловые
5
5
Фолы
10
13
Судейская бригада
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти