Норвежец Холанд раскритиковал судей матча Франция — Марокко

Главным спорным моментом встречи стал пенальти в ворота марокканцев после нарушения Нуссаира Мазрауи на Килиане Мбаппе. Главный арбитр матча Факундо Тельо из Аргентины сначала назначил 11-метровый удар, однако затем более трех минут ждал окончания проверки VAR.
Затянувшаяся пауза вызвала споры среди болельщиков и экспертов: многие предположили, что ожидание могло повлиять на психологическое состояние Мбаппе. В итоге капитан французской сборной не смог реализовать пенальти — его удар парировал вратарь Марокко Яссин Буну.
После финального свистка Холанд опубликовал в социальных сетях фотографию экрана с трансляцией матча и раскритиковал длительность ожидания перед ударом.
«Ждать пять минут, чтобы пробить пенальти, — это чересчур», — написал норвежский форвард.
Ранее сам Мбаппе рассказал, что продолжительная пауза из-за VAR нарушила его концентрацию. По словам футболиста, он потерял настрой после того, как решение о назначении пенальти несколько раз оказалось под вопросом.
Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира в третий раз подряд. Ранее подобного достижения добивались только Германия и Бразилия.
В полуфинале ЧМ-2026 французы сыграют 14 июля в Далласе с победителем встречи Испания — Бельгия.
Дидье Дешам
Мохамед Уаби
Килиан Мбаппе
(Дезире Дуэ)
60′
Усман Дембеле
(Килиан Мбаппе)
66′
Килиан Мбаппе
28′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
7
Усман Дембеле
11
Майкл Олисе
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
20
Дезире Дуэ
77′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
77′
22
Жан-Филипп Матета
6
Ману Коне
71′
18
Уоррен Заир-Эмери
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
8
Аззедин Унаи
14
Исса Диоп
63′
3
Нуссаир Мазрауи
24
Нейл Эль-Айнауи
26
Анасс Салах-Эддин
74′
13
Закари Оуади
10
Браим Диас
74′
16
Джасим Ясин
7
Шемсдин Тальби
85′
17
Амин Сбаи
23
Биляль Эль-Ханнус
62′
4
Софьян Амрабат
6
Айюб Буадди
62′
9
Суфьян Рахими
Главный судья
Факундо Тельо
(Аргентина)
Боковой судья
Хуан Пабло Белатти
(Аргентина)
Боковой судья
Габриэль Чаде
(Аргентина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти