Луис Де ла Фуэнте: Месси играет, как будто ему 19 или 23 года

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил выступление 39-летнего нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.
«Месси выглядит на 19 или 23 года. Он играет на исключительно высоком уровне. Дело не только в его зрелости, а прежде всего в его самоотдаче. Месси неутомим и никогда не останавливается на достигнутом. Он всегда хочет большего, каждый день. Месси — пример для подражания», — приводит слова де ла Фуэнте журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
Месси отметился восемью голами и результативной передачей в пяти встречах чемпионата мира 2026 года. Всего нападающий забил 21 мяч в 31 игре на мировых первенствах.
Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в декабре 2022 года. До этого он на протяжении девяти лет тренировал молодежные сборные страны различных возрастов. В июне 2023 года де ла Фуэнте привел сборную Испании к победе в Лиге наций. Всего под руководством 63-летнего специалиста национальная команда провела 46 матчей, в которых одержала 36 побед при трех поражениях и семи ничейных результатах.
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Лионель Месси
21′
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти