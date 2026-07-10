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Луис Де ла Фуэнте: Месси играет, как будто ему 19 или 23 года

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями от игры лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил выступление 39-летнего нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

«Месси выглядит на 19 или 23 года. Он играет на исключительно высоком уровне. Дело не только в его зрелости, а прежде всего в его самоотдаче. Месси неутомим и никогда не останавливается на достигнутом. Он всегда хочет большего, каждый день. Месси — пример для подражания», — приводит слова де ла Фуэнте журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Месси отметился восемью голами и результативной передачей в пяти встречах чемпионата мира 2026 года. Всего нападающий забил 21 мяч в 31 игре на мировых первенствах.

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в декабре 2022 года. До этого он на протяжении девяти лет тренировал молодежные сборные страны различных возрастов. В июне 2023 года де ла Фуэнте привел сборную Испании к победе в Лиге наций. Всего под руководством 63-летнего специалиста национальная команда провела 46 матчей, в которых одержала 36 побед при трех поражениях и семи ничейных результатах.

Аргентина
3:2
Первый тайм: 0:1
Египет
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала
7.07.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium, 68239 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Хоссам Хассан
Голы
Аргентина
Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
79′
Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
83′
Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
90+2′
Египет
Яссер Ибрахим
(Марван Атея)
15′
Мостафа Зико
(Хайссем Хассан)
67′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
21′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
24
Энцо Фернандес
20
Алексис Макаллистер
5
Леандро Паредес
6
Лисандро Мартинес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
73′
4
Гонсало Монтиэль
3
Николас Тальяфико
66′
15
Николас Гонсалес
7
Родриго де Пауль
66′
22
Лаутаро Мартинес
13
Кристиан Ромеро
90′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
90′
25
Факундо Медина
Египет
23
Мустафа Шобеир
90+3′
3
Мохамед Хани
15
Карим Хафез
2
Яссер Ибрахим
5
Рами Рабиа
19
Марван Атея
90+8′
10
Мохамед Салах
12
Хайссем Хассан
73′
7
Махмуд Хассан Трезеге
8
Эмам Ашур
46′
14
Хамди Фати
90+4′
17
Моханад Лашин
90′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
80′
22
Омар Мармуш
Статистика
Аргентина
Египет
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
1
Фолы
13
11
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти