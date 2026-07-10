Луис Де ла Фуэнте: Месси играет, как будто ему 19 или 23 года

«Месси выглядит на 19 или 23 года. Он играет на исключительно высоком уровне. Дело не только в его зрелости, а прежде всего в его самоотдаче. Месси неутомим и никогда не останавливается на достигнутом. Он всегда хочет большего, каждый день. Месси — пример для подражания», — приводит слова де ла Фуэнте журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.