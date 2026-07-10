Реднапп пошутил о дисквалификации Куансы, вспомнив звонок Трампа в ФИФА

«Может быть, мы сможем убедить нашего премьер-министра позвонить в ФИФА и добиться отмены решения. Если Дональд Трамп может это сделать, то почему мы не можем? Это скандал. Очень обидно слышать эту новость. Большой удар для Джарелла», — сказал Реднапп.