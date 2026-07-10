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Реднапп пошутил о дисквалификации Куансы, вспомнив звонок Трампа в ФИФА

Бывший тренер считает двухматчевое отстранение защитника Англии серьезной потерей.

Источник: Reuters

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп прокомментировал двухматчевую дисквалификацию защитника сборной Англии Джарелла Куансы, полученную после удаления в матче ⅛ финала чемпионата мира-2026 против Мексики.

«Может быть, мы сможем убедить нашего премьер-министра позвонить в ФИФА и добиться отмены решения. Если Дональд Трамп может это сделать, то почему мы не можем? Это скандал. Очень обидно слышать эту новость. Большой удар для Джарелла», — сказал Реднапп.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что связывался с главой ФИФА Джанни Инфантино по поводу дисквалификации Фоларина Балогуна. Впоследствии отстранение американского нападающего было приостановлено.

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