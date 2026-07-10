Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.07
П2
6.20
Футбол. Первая лига
11.07
Уфа
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.26
П2
3.94
Футбол. Первая лига
11.07
Волга
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.21
П2
3.00
Футбол. Первая лига
11.07
Нефтехимик
:
Велес
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.27
П2
3.79
Футбол. Лига Европы
завершен
Войводина
1
:
Ференцварош
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
2
:
Марокко
0
П1
X
П2

В ЮАР опровергли отставку главного тренера Броса

Южноафриканская футбольная ассоциация (SAFA) опровергла информацию, что 74‑летний бельгийский специалист Уго Брос завершил тренерскую карьеру.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бельгиец Хуго Брос останется главным тренером сборной ЮАР по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации. Ранее специалист заявил, что уйдет со своего поста.

«Южноафриканская футбольная ассоциация опровергает заявления о том, что Хуго Брос покинул пост главного тренера мужской сборной ЮАР по футболу. Брос остается главным тренером сборной ЮАР, сообщения об обратном являются полной ложью», — говорится в заявлении пресс-службы Южноафриканской футбольной ассоциации.

Тренерский путь Хуго Броса стартовал в 1988 году. За десятилетия работы он сменил множество команд: бельгийские «Моленбек», «Брюгге», «Мускрон», «Андерлехт», «Генк» и «Зюлте-Варегем». Не ограничиваясь родиной, специалист поработал в греческом «Пансерраикосе», турецком «Трабзонспоре», алжирской «Кабилии» и возглавлял сборную Камеруна.

В коллекции трофеев Броса — два чемпионских титула Бельгии с «Брюгге» (в 1992 и 1996 годах) и еще один с «Андерлехтом». В 2017 году он привел сборную Камеруна к победе в Кубке африканских наций. Спустя шесть лет наставник повторил успех на континентальном уровне, завоевав бронзу турнира уже со сборной ЮАР.

На ЧМ-2026 Брос установил рекорд, став самым возрастным тренером в истории плей‑офф мировых первенств.