В ЮАР опровергли отставку главного тренера Броса

Бельгиец Хуго Брос останется главным тренером сборной ЮАР по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации. Ранее специалист заявил, что уйдет со своего поста.
«Южноафриканская футбольная ассоциация опровергает заявления о том, что Хуго Брос покинул пост главного тренера мужской сборной ЮАР по футболу. Брос остается главным тренером сборной ЮАР, сообщения об обратном являются полной ложью», — говорится в заявлении пресс-службы Южноафриканской футбольной ассоциации.
Тренерский путь Хуго Броса стартовал в 1988 году. За десятилетия работы он сменил множество команд: бельгийские «Моленбек», «Брюгге», «Мускрон», «Андерлехт», «Генк» и «Зюлте-Варегем». Не ограничиваясь родиной, специалист поработал в греческом «Пансерраикосе», турецком «Трабзонспоре», алжирской «Кабилии» и возглавлял сборную Камеруна.
В коллекции трофеев Броса — два чемпионских титула Бельгии с «Брюгге» (в 1992 и 1996 годах) и еще один с «Андерлехтом». В 2017 году он привел сборную Камеруна к победе в Кубке африканских наций. Спустя шесть лет наставник повторил успех на континентальном уровне, завоевав бронзу турнира уже со сборной ЮАР.
На ЧМ-2026 Брос установил рекорд, став самым возрастным тренером в истории плей‑офф мировых первенств.