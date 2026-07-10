В ЮАР опровергли отставку главного тренера Броса

В коллекции трофеев Броса — два чемпионских титула Бельгии с «Брюгге» (в 1992 и 1996 годах) и еще один с «Андерлехтом». В 2017 году он привел сборную Камеруна к победе в Кубке африканских наций. Спустя шесть лет наставник повторил успех на континентальном уровне, завоевав бронзу турнира уже со сборной ЮАР.