Нико Уильямс: Мбаппе — монстр, но у Испании есть игрок получше

«Килиан — настоящий монстр. Ему тоже приходится справляться с огромным количеством критики и многими другими вещами, но, как я уже говорил, к этому приходится очень быстро привыкать. Все видят, что Килиан — один из лучших футболистов мира, но у нас есть лучший игрок мира — Ламин Ямаль», — сказал Уильямс.
Мбаппе провел на ЧМ-2026 шесть матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. 27-летний француз делит лидерство в списке лучших бомбардиров турнира с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.
На счету 19-летнего Ямаля в шести матчах ЧМ-2026 один забитый мяч — в ворота сборной Саудовской Аравии (4:0) во 2-м туре группового этапа.
Сборные Франции и Испании сыграют друг с другом в Далласе во вторник, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
60′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
ВАР
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти