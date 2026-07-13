Нико Уильямс: Мбаппе — монстр, но у Испании есть игрок получше

«Килиан — настоящий монстр. Ему тоже приходится справляться с огромным количеством критики и многими другими вещами, но, как я уже говорил, к этому приходится очень быстро привыкать. Все видят, что Килиан — один из лучших футболистов мира, но у нас есть лучший игрок мира — Ламин Ямаль», — сказал Уильямс.