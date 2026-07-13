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Нико Уильямс: Мбаппе — монстр, но у Испании есть игрок получше

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс в преддверии полуфинального матча ЧМ-2026 против сборной Франции поделился мнением о капитане французов Килиане Мбаппе. Об этом сообщает The Touchline.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Килиан — настоящий монстр. Ему тоже приходится справляться с огромным количеством критики и многими другими вещами, но, как я уже говорил, к этому приходится очень быстро привыкать. Все видят, что Килиан — один из лучших футболистов мира, но у нас есть лучший игрок мира — Ламин Ямаль», — сказал Уильямс.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 14.07.2026, 22:00
Франция
-
Испания
-

Мбаппе провел на ЧМ-2026 шесть матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. 27-летний француз делит лидерство в списке лучших бомбардиров турнира с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

На счету 19-летнего Ямаля в шести матчах ЧМ-2026 один забитый мяч — в ворота сборной Саудовской Аравии (4:0) во 2-м туре группового этапа.

Сборные Франции и Испании сыграют друг с другом в Далласе во вторник, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».

Испания
2:1
Первый тайм: 1:1
Бельгия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
10.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70492 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Руди Гарсия
Голы
Испания
Фабиан Руис
30′
Микель Мерино
88′
Бельгия
Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
41′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
43′
14
Эмерик Ляпорт
90+3′
16
Родри
15
Алекс Баэна
55′
7
Ферран Торрес
10
Дани Ольмо
86′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
79′
17
Нико Уильямс
8
Фабиан Руис
55′
20
Педри
Бельгия
21
Тимоти Кастань
11
Жереми Доку
17
Шарль Де Кетеларе
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
23
Николас Раскин
1
Тибо Куртуа
71′
12
Сенне Ламменс
5
Максим Де Кейпер
60′
18
Хоакин Сейс
10
Леандро Троссар
60′
6
Аксель Витсель
90+5′
7
Кевин Де Брейне
85′
86′
22
Алексис Салемакерс
20
Ханс Ванакен
60′
9
Ромелу Лукаку
Статистика
Испания
Бельгия
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
2
Угловые
5
1
Фолы
13
18
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Боковой судья
Стюарт Берт
(Англия)
Боковой судья
Джеймс Мейнворинг
(Англия)
ВАР
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Ассистент ВАР
Иван Бебек
(Хорватия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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