Овечкин рассказал, кого хочет видеть в финале ЧМ-2026

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, какие сборные хотел бы увидеть в финале чемпионата мира-2026.
Ранее стало известно, что 40-летний российский хоккеист посетит финальный матч турнира. Решающая встреча пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Хочу увидеть Испанию и Англию», — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».
Полуфинальный матч между сборными Франции и Испании состоится 14 июля. Во втором полуфинале, который пройдет 15 июля, сборная Англии встретится с действующим чемпионом мира — Аргентиной.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Финал турнира состоится 19 июля на стадионе в Ист-Ратерфорде.
Напомним, ранее российский хоккеист Овечкин подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз» ради того, чтобы поборться за Кубок Стэнли. Контракт подписан на один сезон-2026/2027.