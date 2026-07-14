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Овечкин рассказал, кого хочет видеть в финале ЧМ-2026

Финал будет 19 июля в 22:00 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, какие сборные хотел бы увидеть в финале чемпионата мира-2026.

Ранее стало известно, что 40-летний российский хоккеист посетит финальный матч турнира. Решающая встреча пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Хочу увидеть Испанию и Англию», — сказал Овечкин в эфире «Матч ТВ».

Полуфинальный матч между сборными Франции и Испании состоится 14 июля. Во втором полуфинале, который пройдет 15 июля, сборная Англии встретится с действующим чемпионом мира — Аргентиной.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Финал турнира состоится 19 июля на стадионе в Ист-Ратерфорде.

Напомним, ранее российский хоккеист Овечкин подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз» ради того, чтобы поборться за Кубок Стэнли. Контракт подписан на один сезон-2026/2027.

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