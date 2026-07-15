Скалони рассказал, как нейтрализует Беллингема и Кейна

«Мы всегда анализируем, как можно улучшить нашу игру и нейтрализовать великих футболистов наилучшим образом. Это два выдающихся игрока, одни из лучших в мире. Безусловно, любой тренер хотел бы иметь их в своем распоряжении. Мы постараемся нейтрализовать их при помощи нашего собственного оружия и сделаем все, чтобы они не смогли провести хороший матч. У нас есть идея игры, и мы надеемся воплотить ее в жизнь», — заявил Скалони в интервью FIFA.