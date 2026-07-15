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Скалони рассказал, как нейтрализует Беллингема и Кейна

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился планом на полуфинал чемпионата мира против Англии.

Источник: Reuters

Наставник аргентинцев Лионель Скалони признал исключительный уровень лидеров английской атаки — Джуда Беллингема и Гарри Кейна — перед очным противостоянием в полуфинале. По словам тренера, тренерский штаб уже подготовил стратегию по сдерживанию этих игроков, которую команда постарается реализовать на поле.

«Мы всегда анализируем, как можно улучшить нашу игру и нейтрализовать великих футболистов наилучшим образом. Это два выдающихся игрока, одни из лучших в мире. Безусловно, любой тренер хотел бы иметь их в своем распоряжении. Мы постараемся нейтрализовать их при помощи нашего собственного оружия и сделаем все, чтобы они не смогли провести хороший матч. У нас есть идея игры, и мы надеемся воплотить ее в жизнь», — заявил Скалони в интервью FIFA.

Тренер также допустил, что ради нейтрализации Кейна и Беллингема он может пойти на изменения в стартовом составе по сравнению с прошлым матчем. «Всегда есть вероятность изменений, как и вероятность того, что мы повторим состав. Я еще не объявлял команде окончательное решение, мы будем думать прежде всего о благе коллектива, а не о прошлых заслугах игроков».

В тактическом плане Скалони делает ставку на контроль мяча как главный способ обезопасить свои ворота от скоростных атак англичан. Тренер отметил, что Англия — команда с «взрывными» и быстрыми игроками на флангах, которые опасны в ситуациях один в один. «Наша идея — забрать мяч и как можно меньше страдать, когда мы им не владеем. Владение будет самым важным фактором», — подчеркнул наставник.

Сборная Аргентины подходит к полуфиналу в полной готовности. Несмотря на плотный график, Скалони заверил, что физическая усталость отходит на второй план в таких важных матчах. Победитель встречи Аргентина — Англия сыграет в финале против сильнейшего в паре Испания — Франция.

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