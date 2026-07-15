Радимов предсказал победу Англии над Аргентиной

«Аргентина не сдюжит против англичан. Оборона аргентинцев ходит буквально пешком. Испанцы на таких скоростях их просто снесут. Считаю, что сборная Англии выиграет у Аргентины со счетом 3:1», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!».