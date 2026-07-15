Радимов предсказал победу Англии над Аргентиной

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов дал прогноз на полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Аргентины. В эфире «Матч ТВ» он поставил на победу английской команды со счетом 3:1.
«Аргентина не сдюжит против англичан. Оборона аргентинцев ходит буквально пешком. Испанцы на таких скоростях их просто снесут. Считаю, что сборная Англии выиграет у Аргентины со счетом 3:1», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!».
Встреча пройдет 15 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.
Победитель второго полуфинала встретится в решающем матче со сборной Испании. Команда Луиса де ла Фуэнте ранее обыграла Францию со счетом 2:0.