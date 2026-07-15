Губерниев: Франция — позор! Мбаппе и Олисе — поленушки!

Сборная Франции впервые после 2014 года не вышла в финал чемпионата мира. В 2018 году французы стали чемпионами мира, обыграв в решающем матче сборную Хорватии (4:2). В 2022-м «трехцветные» проиграли в финале аргентинцам (3:3, пен. 2:4).