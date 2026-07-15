Губерниев: Франция — позор! Мбаппе и Олисе — поленушки!

«Франция — позор! День взятия Бастилии впустую прошел! Лидеры нулевые! Мбаппе и Олисе — поленушки! Просто мертвые! Испанцы задавили контролем! Молодцы! Станут чемпионами мира! Прибавляют по ходу первенства! Ямаль расцветает! Как проявил себя Дидье Дешам? Стыд и срам! Стыд и срам!» — написал Губерниев.
Сборная Франции впервые после 2014 года не вышла в финал чемпионата мира. В 2018 году французы стали чемпионами мира, обыграв в решающем матче сборную Хорватии (4:2). В 2022-м «трехцветные» проиграли в финале аргентинцам (3:3, пен. 2:4).
В матче с испанцами сборная Франции установила личный антирекорд по ожидаемым голам, набрав 0,3 xG.
В матче за третье место сборная Франции сыграет со сборной Англии или Аргентины. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти