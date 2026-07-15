Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:30
Малишево
:
Влазния
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Университатя Кр
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.00
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Атерт
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.60
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
21:30
Дечич
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.40
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Англия
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.95
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Эгнатия
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Сутьеска
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.00
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
0
:
Испания
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шэмрок Роверс
5
:
Флориана
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ларн
2
:
Тре Фиори
1
П1
X
П2

Губерниев: Франция — позор! Мбаппе и Олисе — поленушки!

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале раскритиковал сборную Франции после поражения от сборной Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Франция — позор! День взятия Бастилии впустую прошел! Лидеры нулевые! Мбаппе и Олисе — поленушки! Просто мертвые! Испанцы задавили контролем! Молодцы! Станут чемпионами мира! Прибавляют по ходу первенства! Ямаль расцветает! Как проявил себя Дидье Дешам? Стыд и срам! Стыд и срам!» — написал Губерниев.

Сборная Франции впервые после 2014 года не вышла в финал чемпионата мира. В 2018 году французы стали чемпионами мира, обыграв в решающем матче сборную Хорватии (4:2). В 2022-м «трехцветные» проиграли в финале аргентинцам (3:3, пен. 2:4).

В матче с испанцами сборная Франции установила личный антирекорд по ожидаемым голам, набрав 0,3 xG.

В матче за третье место сборная Франции сыграет со сборной Англии или Аргентины. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти