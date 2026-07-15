Матч Англия — Аргентина признали самым рискованным на ЧМ

«Поскольку Атланта готовится принять предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира ФИФА и ожидает увеличения числа жителей и гостей, полиция Атланты усилила общегородские меры общественной безопасности.



Дополнительные сотрудники и ресурсы уже задействованы. Они продолжат точечно работать у мест проведения мероприятий, в развлекательных районах и других местах с большим скоплением людей, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех. Эти упреждающие меры предназначены для защиты населения, предотвращения преступлений и создания условий, при которых жители и гости смогут безопасно посетить это историческое событие», — говорится в заявлении полиции Атланты.