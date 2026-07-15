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Матч Англия — Аргентина признали самым рискованным на ЧМ

Перед полуфиналом ЧМ-2026 ФБР, ФИФА и полиция Атланты обсудили дополнительные меры безопасности для болельщиков.

Источник: Reuters

Полуфинальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Аргентины отнесен к высшей категории риска на турнире. Как сообщает Mirror, такое решение было принято после совещания с участием ФБР, ФИФА и местной полиции.

Для болельщиков двух команд организуют отдельные входы на стадион в Атланте, однако внутри арены их рассаживать по изолированным секторам не будут. Усиленные наряды полиции дежурят у отелей сборных и в районе стадиона «Мерседес-Бенц».

Особое внимание к игре связано с историческим противостоянием стран, которое выходит за рамки футбола. Главный тренер аргентинской команды Лионель Скалони перед встречей призвал не придавать матчу политического значения.

«Мое послание народу Аргентины заключается в том, что это футбольный матч. Нам предстоит встретиться с отличной командой и отличным тренером, но это всего лишь футбольный матч, не более того», — сказал Скалони.

«Поскольку Атланта готовится принять предстоящий полуфинальный матч чемпионата мира ФИФА и ожидает увеличения числа жителей и гостей, полиция Атланты усилила общегородские меры общественной безопасности.

Дополнительные сотрудники и ресурсы уже задействованы. Они продолжат точечно работать у мест проведения мероприятий, в развлекательных районах и других местах с большим скоплением людей, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех. Эти упреждающие меры предназначены для защиты населения, предотвращения преступлений и создания условий, при которых жители и гости смогут безопасно посетить это историческое событие», — говорится в заявлении полиции Атланты.

Матч Англия — Аргентина пройдет 15 июля. Победитель встречи сыграет в финале со сборной Испании, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0.

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