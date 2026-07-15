Тухель заявил, что уладил разногласия с Беллингемом

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель заявил, что команда оставила в прошлом его публичное разногласие с полузащитником Джудом Беллингемом. Специалист рассказал Mirror, что после четвертьфинала чемпионата мира 2026 года поговорил со всеми футболистами и объяснил смысл своей критики.
«Думаю, мы исходим из одного и того же. Наши комментарии продиктованы одним и тем же — стремлением побеждать и быть предельно собранными, когда начинается борьба.
Он просто столкнулся с негативной стороной, в основном с моей критикой. Я назвал его игроком мирового класса, сказал, что он вновь совершил действия мирового класса, которые решили исход матча, и отметил выдающийся характер команды.
Но ничего из этого не прозвучало в вопросе. Я понимаю. Ему сказали: “Что ты думаешь о словах тренера, что вы играли небрежно?”
Конечно, я, возможно, тоже ответил бы резко после 120 минут на поле, двух голов и всего, что отдал физически. Это совершенно нормальная реакция для игрока с таким складом характера.
Так что проблем нет. Я поговорил со всей командой, мы разобрали матч. Сразу после игры я обратился к футболистам в раздевалке и по сути повторил то же самое.
На следующий вечер я еще раз все объяснил, чтобы мы двигались дальше. Затем мы сразу переключили разговор и мысли на новое направление — полуфинал с Аргентиной», — сказал Тухель.
Разногласие возникло после победы Англии над Норвегией со счетом 2:1 в четвертьфинале ЧМ. Тухель похвалил характер команды, но остался недоволен ее игрой и заявил, что англичанам повезло. Беллингем, забивший оба мяча, в ответ предположил, что тренер не знает, каково играть в подобных условиях.
По информации издания, футболист говорил о жаре в Майами, а не об игровой карьере Тухеля. В полуфинале сборная Англии встретится с действующим чемпионом мира Аргентиной.