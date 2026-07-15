Тухель заявил, что уладил разногласия с Беллингемом

«Думаю, мы исходим из одного и того же. Наши комментарии продиктованы одним и тем же — стремлением побеждать и быть предельно собранными, когда начинается борьба.



Он просто столкнулся с негативной стороной, в основном с моей критикой. Я назвал его игроком мирового класса, сказал, что он вновь совершил действия мирового класса, которые решили исход матча, и отметил выдающийся характер команды.



Но ничего из этого не прозвучало в вопросе. Я понимаю. Ему сказали: “Что ты думаешь о словах тренера, что вы играли небрежно?”



Конечно, я, возможно, тоже ответил бы резко после 120 минут на поле, двух голов и всего, что отдал физически. Это совершенно нормальная реакция для игрока с таким складом характера.



Так что проблем нет. Я поговорил со всей командой, мы разобрали матч. Сразу после игры я обратился к футболистам в раздевалке и по сути повторил то же самое.



На следующий вечер я еще раз все объяснил, чтобы мы двигались дальше. Затем мы сразу переключили разговор и мысли на новое направление — полуфинал с Аргентиной», — сказал Тухель.