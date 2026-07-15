Три «проклятия» ЧМ дали однозначный ответ, кто выиграет ЧМ-2026

«Действующий обладатель “Золотого мяча” никогда не выигрывал чемпионат мира. Прощай, Дембеле и Франция. Сборная под руководством иностранного тренера никогда не побеждала на чемпионате мира. Прощай, немец Тухель и Англия. Сборная, начавшая турнир на первой строчке рейтинга ФИФА, никогда не становилась чемпионом мира. Прощай, Аргентина. Бороться можно с чем угодно, но только не с судьбой», — написал MisterChip.