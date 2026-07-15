Три «проклятия» ЧМ дали однозначный ответ, кто выиграет ЧМ-2026

Накануне испанцы обыграли сборную Франции (2:0) и во второй раз в своей истории вышли в финал чемпионата мира.
«Действующий обладатель “Золотого мяча” никогда не выигрывал чемпионат мира. Прощай, Дембеле и Франция. Сборная под руководством иностранного тренера никогда не побеждала на чемпионате мира. Прощай, немец Тухель и Англия. Сборная, начавшая турнир на первой строчке рейтинга ФИФА, никогда не становилась чемпионом мира. Прощай, Аргентина. Бороться можно с чем угодно, но только не с судьбой», — написал MisterChip.
В составе сборной Испании нет действующего обладателя «Золотого мяча», команду возглавляет испанский тренер Луис де ла Фуэнте, а на старте ЧМ-2026 она занимала второе место в рейтинге ФИФА. Таким образом, испанская сборная подходит под все три вышеперечисленных исторических закономерности.
В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с Аргентиной или Англией. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти