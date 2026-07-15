Аргентинцам запретили политические акции на полуфинале ЧМ

В полуфинале ЧМ-2026 аргентинцы сыграют против сборной Англии. Противостояние команд имеет особый исторический подтекст: в 1982 году между Аргентиной и Великобританией произошел 74-дневный вооруженный конфликт из-за Мальвинских (Фолклендских) островов, завершившийся поражением аргентинских войск.
«Заявлять, что Мальвинские острова принадлежат Аргентине, — это политический посыл, и мы договорились, что подобных демонстраций быть не должно, чтобы не провоцировать насилие», — сказала Монтеолива.
Аргентинским болельщикам запретят проносить на стадион флаги, футболки, баннеры и другие предметы с политическими или расистскими посланиями. Из-за повышенного уровня риска на матче будут работать около 1600 сотрудников безопасности.
Сборные Англии и Аргентины сыграют друг с другом в Атланте сегодня, 16 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.