Мбаппе объяснил поражение Франции от Испании в полуфинале ЧМ

«Мы не показали ту игру, которую хотели, ни тактически, ни технически, ни по общему уровню. Когда ты не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты проигрываешь. Испания придерживалась своего плана, который их и отличает: команда, которая любит контролировать мяч и диктовать темп. Было слишком много технических ошибок, мы не знали, как навредить им в самый нужный момент. Я испытываю огромное разочарование, не могу выразить это словами. Нам нужно будет прийти в себя, отдохнуть и двигаться дальше. Футбол никого не ждет.



Мы позволили им диктовать темп, нам нужно было перехватить инициативу, и именно здесь мы потерпели неудачу. У Фабиана Руиса и Родри было слишком много времени, в нашем прессинге не хватало взаимопонимания. Нам нужно было играть один на один, заставлять их бегать вместе с нами, потому что они — команда, которая не любит бегать без мяча. И даже когда мы отбирали мяч, технически, первые пасы, первые касания были не на уровне полуфинала чемпионата мира. В итоге результат — поражение», — сказал Мбаппе.