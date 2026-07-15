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Мбаппе объяснил поражение Франции от Испании в полуфинале ЧМ

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от сборной Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы не показали ту игру, которую хотели, ни тактически, ни технически, ни по общему уровню. Когда ты не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты проигрываешь. Испания придерживалась своего плана, который их и отличает: команда, которая любит контролировать мяч и диктовать темп. Было слишком много технических ошибок, мы не знали, как навредить им в самый нужный момент. Я испытываю огромное разочарование, не могу выразить это словами. Нам нужно будет прийти в себя, отдохнуть и двигаться дальше. Футбол никого не ждет.

Мы позволили им диктовать темп, нам нужно было перехватить инициативу, и именно здесь мы потерпели неудачу. У Фабиана Руиса и Родри было слишком много времени, в нашем прессинге не хватало взаимопонимания. Нам нужно было играть один на один, заставлять их бегать вместе с нами, потому что они — команда, которая не любит бегать без мяча. И даже когда мы отбирали мяч, технически, первые пасы, первые касания были не на уровне полуфинала чемпионата мира. В итоге результат — поражение», — сказал Мбаппе.

В матче за третье место сборная Франции сыграет с Англией или Аргентиной. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти