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Тухель рассказал, как сборная Англии планирует остановить Месси

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал, как его команда будет действовать против главной звезды сборной Аргентины Лионеля Месси в полуфинале ЧМ-2026. Об этом сообщает The Telegraph.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы прекрасно понимаем, что не можем остановить его на 100%. Он совсем другой игрок, чем Эрлинг Холанд, но мы очень хорошо сыграли против норвежцев, поэтому мы найдем способ. Он находит свободные зоны, находит моменты, и главное, как мне кажется, — вся команда разделяет этот подход. Они объединены идеей помогать ему и снабжать мячами. Они всегда начеку, и как только он включается на максимум, он делает разницу. Разумеется, мы к этому подготовимся.

Можно ли полностью просчитать его игру, найти идеальный рецепт или чересчур зациклиться на нем? Нет. Но нам нужно действовать смело — смело играть против него лично, отрезать его от партнеров и контролировать каждое движение соперников, когда мяч у него. У нас есть характер и менталитет, необходимые для этого противостояния. И мы готовы остановить его», — сказал Тухель.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/2 финала, 15.07.2026, 22:00
Англия
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Аргентина
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Также Тухель сообщил о готовности полузащитника Деклана Райса выйти в стартовом составе.

«Все готовы выйти в старте, кроме Куансы и Хендерсона. Райс готов играть с первых минут и восстановился максимально хорошо», — заявил он.

Сборные Англии и Аргентины сыграют друг с другом в Атланте сегодня, 16 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.