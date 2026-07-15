Тухель рассказал, как сборная Англии планирует остановить Месси

«Мы прекрасно понимаем, что не можем остановить его на 100%. Он совсем другой игрок, чем Эрлинг Холанд, но мы очень хорошо сыграли против норвежцев, поэтому мы найдем способ. Он находит свободные зоны, находит моменты, и главное, как мне кажется, — вся команда разделяет этот подход. Они объединены идеей помогать ему и снабжать мячами. Они всегда начеку, и как только он включается на максимум, он делает разницу. Разумеется, мы к этому подготовимся.



Можно ли полностью просчитать его игру, найти идеальный рецепт или чересчур зациклиться на нем? Нет. Но нам нужно действовать смело — смело играть против него лично, отрезать его от партнеров и контролировать каждое движение соперников, когда мяч у него. У нас есть характер и менталитет, необходимые для этого противостояния. И мы готовы остановить его», — сказал Тухель.